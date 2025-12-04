close global

﻿
Lewis Hamilton looks off into the distance

Hamilton deelt foto eindejaarsdiner: drie coureurs ontbreken

Lars Leeftink
Lewis Hamilton looks off into the distance

De F1 Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste race van het seizoen 2025 en daar hoort ook een foto bij van het eindejaarsdiner van de coureurs. Er waren drie coureurs niet aanwezig tijdens het diner van de twintig huidige coureurs op de grid.

Elk jaar is er een eindejaarsdiner van de coureurs tijdens het laatste raceweekend van het seizoen. Vaak zorgt dit voor interessante situaties, zoals vorig jaar toen George Russell en Max Verstappen net in het openbaar ruzie hadden gehad en de coureurs expres hadden besloten een stoeltje over te houden zodat Russell en Verstappen naast elkaar zouden zitten.

Drie coureurs ontbreken

Ook dit jaar heeft het eindejaarsdiner plaatsgevonden en dit keer heeft Lewis Hamilton de foto als eerste gedeeld met de wereld. Op de foto is te zien dat Verstappen naast Gabriel Bortoleto en Hamilton staat en achter voormalig teamgenoot Liam Lawson en toekomstig teamgenoot Isack Hadjar. Nog opvallender is dat er zeventien coureurs op de foto staan en er dus drie coureurs ontbreken. De coureurs van Aston Martin, Lance Stroll en Fernando Alonso, en Nico Hulkenberg ontbreken op de foto. Of ze überhaupt bij het eindejaarsdiner aanwezig waren, is niet duidelijk.

