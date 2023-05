Kimberley Hoefnagel

Donderdag 4 mei 2023 22:32

Nyck de Vries beleefde in Azerbeidzjan een dramatisch raceweekend. De Nederlander crashte gedurende het raceweekend in Bakoe meermaals en vertrok wederom zonder punten. Hij hoopt het tij in Miami te kunnen keren.

Het raceweekend in Azerbeidzjan was er voor De Vries een om vooral snel weer te vergeten. De AlphaTauri-coureur begon op vrijdag ijzersterk met een keurige zesde plek tijdens de vrije training, maar daarna ging het bergafwaarts. Tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace op vrijdagmiddag crashte De Vries, waardoor er een vroeg einde kwam aan zijn sessie. Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace kon hij door een late rode vlag geen tijd meer neerzetten, waardoor hij tijdens de sprintrace kansloos was. Tijdens de race op zondag maakte De Vries een stuurfoutje, waarna hij puntloos uit Bakoe vertrok.

Ondanks dit dramatische weekend, blijft de coureur uit Sneek optimistisch. "Ik denk dat het helpt om meteen weer te gaan racen. Bovendien kunnen we alsnog positieve dingen meenemen uit Bakoe. We zijn daar competitief begonnen en hebben als team getoond dat we verbeterd zijn." De AlphaTauri-coureur stelt dat dit hem vertrouwen geeft, en hoopt dat in Miami ook weer te kunnen laten zien. "We zijn hier vroeg aangekomen om te acclimatiseren. Het wordt een interessant weekend en ik kijk er erg naar uit."

Pittige voorbereiding

De Nederlander heeft een pittige voorbereiding achter de rug. Hij moest namelijk met maar liefst drie lagen kleding aan, ruim tien kilometer over Miami Beach lopen in de bloedhitte. Terwijl zijn trainer shirtless naast hem liep, moest De Vries in een jas, trui en lange broek rondlopen. Die voorbereiding is echter hard nodig, aangezien de temperatuur tijdens de race ook erg op kan lopen. "Je koelt niet af en daardoor blijft je hartslag hoog", verklaart hij.

De Vries rijdt dit seizoen op veel circuits waar hij nooit eerder is geweest, maar wil dit niet als smoesje gebruiken. "Ik wil geen excuses zoeken, want de kalender is voor iedereen hetzelfde. Ik weet dat de marges op stratencircuits erg klein zijn. Als je een kleine fout maakt, heeft dat consequenties", besluit hij.