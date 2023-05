Kimberley Hoefnagel

Donderdag 4 mei 2023 18:50

Noord-Italië heeft de afgelopen dagen te maken gekregen met extreme regenval, die twee mensen het leven hebben gekost. Scuderia AlphaTauri, wiens fabriek midden in het getroffen gebied staat, heeft middels een statement haar steun betuigd.

Eerder deze week heeft extreme regenval voor een hoop problemen gezorgd in Noord-Italië. Er viel binnen een hele korte tijd net zo veel regen als men in deze regio normaliter over een hele maand ziet. Met name het gebied tussen Bologna en Ravenna is ontzettend zwaar getroffen. Volgens de lokale media moesten ruim 5000 inwoners geëvacueerd worden. Daarnaast zitten veel inwoners zonder elektriciteit, gas en water en zijn ook een aantal spoorwegverbindingen en wegen afgesloten. Er zijn tot op heden twee mensen om het leven gekomen.

Statement AlphaTauri

Ook in de Formule 1 wordt deze ramp gevoeld. De fabriek van AlphaTauri staat namelijk in het getroffen gebied. In een statement laat het Italiaanse team weten dat meerdere werknemers deze ramp zijn getroffen. "De stad Faenza, de thuisbasis van onze Scuderia AlphaTauri-fabriek, en andere delen van de regio Emilia-Romagna zijn getroffen door een gewelddadige storm. Dit heeft geleid tot zware overstromingen, die twee levens in de regio hebben gekost en ernstige schade aan delen van Faenza en de omliggende gebieden hebben veroorzaakt", zo klinkt het statement. "Dit heeft ook enkele van onze medewerkers getroffen. In deze moeilijke tijd zijn onze gedachten bij hen en bij alle betrokkenen."

Later deze maand staat in de regio Emilia-Romagna een Formule 1-race gepland. De Grand Prix van Emilia-Romagna zal worden afgewerkt op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Vooralsnog lijkt het erop dat deze race gewoon door zal kunnen gaan.