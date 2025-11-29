close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Qatar: Piastri pakt pole voor Norris, Verstappen derde

Lars Leeftink
Na de sprintrace is het om 19:00 uur tijd voor het belangrijkste werk van het weekend van de F1 Grand Prix van Qatar: de kwalificatie voor de race waar 25 punten te winnen en verliezen zijn. Volg hier alles op de voet!

LIVE | Kwalificatie Grand Prix Qatar

Sorteer op:

29 Nov

20:08

Einde liveblog

Het einde van het liveblog is daar. Morgen zijn we terug voor de race, die spannend belooft te worden. Zeker bij de start. Tot dan!

29 Nov

20:08

Verstappen

Verstappen zat op minder dan 0.1 seconden van Piastri na de eerste twee sectoren, maar verloor veel in de derde sector.

29 Nov

20:07

Russell

Russell gaat naar P4 en blijft achter Verstappen. Piastri pakt pole, voor Norris, Verstappen, Russell, Antonelli, Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly en Leclerc.

29 Nov

20:06

Verstappen

Verstappen gaat naar P3 op iets meer dan 0.2 seconden. P3 voorlopig dus.

29 Nov

20:06

Piastri

Piastri pakt pole voor nu, maar wat doet Max. Hij zit dichtbij!

29 Nov

20:05

Leclerc

Leclerc gaat naar P8. Verstappen zet een paarse sector neer in de eerste sector!

29 Nov

20:05

Norris

Norris maakt een foutje en breekt zijn rondje af. Hij gaat het zometeen nog een keer proberen, net zoals Russell eerst nog een opwarmrondje doet net zoals veel coureurs.

29 Nov

20:03

Volgorde

Russell gaat zo als eerste een tijd noteren, voor Norris, Leclerc, Alonso, Hadjar, Piastri, Gasly en Verstappen. Sainz en Antonelli komen straks als laatste over de streep.

29 Nov

20:02

Coureurs naar buiten

De coureurs gaan naar buiten voor hun laatste poging in Q3.

29 Nov

20:00

Q3 hervat

Daar gaan we dan weer. Er zijn nog iets meer dan vijf minuten te gaan. Alle coureurs gaan zometeen nog een laatste poging wagen, maar Verstappen heeft wel een wonder nodig om pole position te gaan pakken. Hij zal in ieder geval voor Russell moeten eindigen voor P3. 

29 Nov

19:58

Q3 zometeen hervat

Q3 gaat om 20:00 weer beginnen.

29 Nov

19:56

Rode vlag

Een rode vlag in Q3 voor een sticker op de baan, die van de auto van Sainz komt.

29 Nov

19:55

Einde eerste run

Norris staat na de eerste run op P1, voor Piastri, Russell, Verstappen, Hadjar, Antonelli, Alonso, Sainz, Gasly en Leclerc. Leclerc had een enorme spin en heeft nog geen tijd staan.

29 Nov

19:54

Russell

Russell gaat over Verstappen heen, maar kan Norris en Piastri niet uitdagen. Gat: 0.347 seconden.

29 Nov

19:54

Tijd Verstappen

Verstappen gaat het vandaag niet redden. Hij is 0.454 seconden langzamer dan de auto's van McLaren. Het moet zondag gaan gebeuren.

