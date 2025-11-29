LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Qatar: Piastri pakt pole voor Norris, Verstappen derde
Na de sprintrace is het om 19:00 uur tijd voor het belangrijkste werk van het weekend van de F1 Grand Prix van Qatar: de kwalificatie voor de race waar 25 punten te winnen en verliezen zijn. Volg hier alles op de voet!
LIVE | Kwalificatie Grand Prix Qatar
Einde liveblog
Het einde van het liveblog is daar. Morgen zijn we terug voor de race, die spannend belooft te worden. Zeker bij de start. Tot dan!
Verstappen
Verstappen zat op minder dan 0.1 seconden van Piastri na de eerste twee sectoren, maar verloor veel in de derde sector.
Russell
Russell gaat naar P4 en blijft achter Verstappen. Piastri pakt pole, voor Norris, Verstappen, Russell, Antonelli, Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly en Leclerc.
Verstappen
Verstappen gaat naar P3 op iets meer dan 0.2 seconden. P3 voorlopig dus.
Piastri
Piastri pakt pole voor nu, maar wat doet Max. Hij zit dichtbij!
Leclerc
Leclerc gaat naar P8. Verstappen zet een paarse sector neer in de eerste sector!
Norris
Norris maakt een foutje en breekt zijn rondje af. Hij gaat het zometeen nog een keer proberen, net zoals Russell eerst nog een opwarmrondje doet net zoals veel coureurs.
Volgorde
Russell gaat zo als eerste een tijd noteren, voor Norris, Leclerc, Alonso, Hadjar, Piastri, Gasly en Verstappen. Sainz en Antonelli komen straks als laatste over de streep.
Coureurs naar buiten
De coureurs gaan naar buiten voor hun laatste poging in Q3.
Q3 hervat
Daar gaan we dan weer. Er zijn nog iets meer dan vijf minuten te gaan. Alle coureurs gaan zometeen nog een laatste poging wagen, maar Verstappen heeft wel een wonder nodig om pole position te gaan pakken. Hij zal in ieder geval voor Russell moeten eindigen voor P3.
Q3 zometeen hervat
Q3 gaat om 20:00 weer beginnen.
Rode vlag
Een rode vlag in Q3 voor een sticker op de baan, die van de auto van Sainz komt.
Einde eerste run
Norris staat na de eerste run op P1, voor Piastri, Russell, Verstappen, Hadjar, Antonelli, Alonso, Sainz, Gasly en Leclerc. Leclerc had een enorme spin en heeft nog geen tijd staan.
Russell
Russell gaat over Verstappen heen, maar kan Norris en Piastri niet uitdagen. Gat: 0.347 seconden.
Tijd Verstappen
Verstappen gaat het vandaag niet redden. Hij is 0.454 seconden langzamer dan de auto's van McLaren. Het moet zondag gaan gebeuren.
