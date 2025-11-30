De F1 Grand Prix van Qatar kan de race zijn waarin Lando Norris het kampioenschap weet te beslissen, of waar Oscar Piastri en/of Max Verstappen het richting Abu Dhabi nog spannend kunnen maken. Hoe laat begint de voorlaatste race van het seizoen?

De afgelopen twee seizoenen wist Verstappen de Grand Prix in Qatar op zijn naam te schrijven, maar nooit was hij erg succesvol tijdens de sprintraces. Ook dit weekend verliep de vrijdag moeizaam, met een zesde plaats tijdens de kwalificatie en veel klachten over een auto die veel stuiterde. De Nederlander stelde dat het een erg lastige auto was om te besturen. Dit terwijl Piastri pole pakte en Norris derde werd.

Zaterdag in Qatar

Op zaterdag was dit logischerwijs tijdens de sprintrace nog steeds het geval. Verstappen kon wel van P6 naar P4 rijden door een goede start, maar P3 afpakken van Norris zat er nooit echt in. Piastri won de race vrij eenvoudig voor George Russell en Norris, met Verstappen dus op P4. Tijdens de kwalificatie ging het iets beter voor Verstappen, maar was P3 het hoogst haalbare achter Piastri en Norris. Hij eindigde wel voor Russell.

Hoe laat begint de Grand Prix van Qatar?

De Grand Prix van Qatar, de voorlaatste race van het seizoen 2025, zal beginnen om 17:00 uur Nederlandse tijd en zal in het donker verreden gaan worden. De coureurs moeten een verplichte tweestopper gaan maken, omdat ze maar een bepaald aantal rondjes op de banden mogen rijden van Pirelli wegens veiligheidsoverwegingen.

