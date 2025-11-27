VIDEO: FIA komt met 'onzinregel' naar Qatar, 'Verstappen moet geluk hebben' l GPFans Raceteam
VIDEO: FIA komt met 'onzinregel' naar Qatar, 'Verstappen moet geluk hebben' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Vincent Bruins.
Luister hier de volledige podcast!
Gerelateerd
Net binnen
Hilarisch!
Red Bull krijgt lachers op de hand met bijzondere boodschap voor pottenkijkers
- 26 minuten geleden
Titelstrijd
Piastri onthult waarom McLaren niet achter Norris gaat staan: 'Komt door Verstappen'
- Vandaag 16:38
- 6
Titelrace
Verstappen nuchter over titelkansen: "Ik ga niet huilen in Abu Dhabi"
- 56 minuten geleden
GPFans Raceteam
VIDEO: FIA komt met 'onzinregel' naar Qatar, 'Verstappen moet geluk hebben' l GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
Max Verstappen
Verstappen reageert op McLaren-DSQ: "Zo zijn de regels nou eenmaal"
- 2 uur geleden
Lando Norris
Norris blijft kalm voor 'titelweekend': "Net zo ontspannen als toen ik achterstond"
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
500.000+ views
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- Gisteren 09:42
300.000+ views
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
150.000+ views
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
150.000+ views
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
150.000+ views
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
150.000+ views
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
- 22 november