Verstappen and FIA in Brazil

VIDEO: FIA komt met 'onzinregel' naar Qatar, 'Verstappen moet geluk hebben' l GPFans Raceteam

VIDEO: FIA komt met 'onzinregel' naar Qatar, 'Verstappen moet geluk hebben' l GPFans Raceteam

Brian Van Hinthum

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Vincent Bruins.

Luister hier de volledige podcast!

F1 standen

