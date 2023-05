Verstappen evenaart Alonso, dramatische statistiek Leclerc | GP Azerbeidzjan stats

Lars Leeftink

De Formule 1 ging afgelopen weekend de straten van Bakoe op voor de meestal spectaculaire Grand Prix van Azerbeidzjan. Red Bull zorgde voor de beste start van een seizoen dat een team ooit heeft gehad, maar de cijfers laten zien dat de Grand Prix van afgelopen zondag misschien wel de saaiste ooit was. Hier zijn de statistieken en feiten die het meeste opvielen tijdens en na de hervatting van het seizoen.

Beste begin ooit Red Bull

Red Bull heeft dit jaar tot nu toe in totaal 180 punten verzameld, het hoogste aantal punten na de eerste vier ronden van welk seizoen dan ook. Het team verdiende vijftien van die punten in de Sprint. De overwinning van Sergio Pérez betekende ook dat het team nu veertien van de laatste vijftien races heeft gewonnen, waardoor ze alleen achter Mercedes blijven (twee keer tussen 2014 en 2016) als het enige team dat dat voor elkaar heeft gekregen in het hybridetijdperk. Red Bull heeft ook een behoorlijke reeks aan overwinningen op stratencircuits uitgebreid tot acht op rij. Dit is zeker ook dankzij Pérez, wiens vijf overwinningen voor het team allemaal op stratencircuits zijn behaald.

Verstappen sterk

Pérez zijn teamgenoot Max Verstappen verzekerde zich van zijn 81ste podium van zijn carrière, waarmee hij na slechts 167 starts al naar de zevende plaats op de all-time lijst ging. De Nederlander voert nu 21 opeenvolgende races het rijderskampioenschap aan, de langste reeks van een Red Bull-coureur. Dit terwijl zijn reeks van 23 opeenvolgende races waarin hij punten scoort hem op gelijke hoogte brengt met Fernando Alonso voor de vijfde plaats op dit gebied in de geschiedenis van de Formule 1.

Race in Bakoe

Eerlijk of niet, fans willen vaak twee dingen zien in een Formule 1-race: inhaalacties en crashes. Er waren echter slechts achttien inhaalacties in de race, het laagste aantal inhaalacties tijdens een race sinds de GP van Singapore in 2022 en het laagste ooit geregistreerd in Bakoe. Historisch gezien zijn er in elke race in Bakoe gemiddeld vier uitvallers geweest. In de race van dit jaar waren er echter slechts twee uitvalbeurten, die van Nyck de Vries en Zhou Guanyu.

Alonso-renaissance zet door

Afgelopen weekend was het de eerste keer sinds Abu Dhabi 2012 - Australië 2013 dat Fernando Alonso in de top vier van vier opeenvolgende races eindigde, tien volledige jaren geleden dus. De Spanjaard staat nu al vier opeenvolgende races in de top drie van het rijdersklassement, een primeur voor de Spanjaard in het hybridetijdperk. Zijn voorsprong op Lewis Hamilton achter hem is twaalf punten.

Ongewenste records voor Ferrari

Ondanks het feit dat Ferrari vier keer pole position pakte (exclusief de Sprint) op het Baku City Circuit, is het Ferrari nog nooit gelukt om een race te winnen. Red Bull daarentegen heeft vier keer in Bakoe gewonnen zonder ooit vanaf pole position te starten in Azerbeidzjan. Dit is de vijftiende keer in zijn carrière dat Charles Leclerc er niet in slaagt een race vanaf pole position te winnen. De verhouding tussen zijn pole posities en overwinningen bedraagt 21% en slechts zeven coureurs hebben een slechtere conversieratio in de hele Formule 1. Over ongewenste records gesproken: de Monegask heeft nog maar één pole position nodig om Valtteri Bottas te evenaren als de coureur met de meeste poles zonder ooit een kampioenschap te winnen.

Mercedes

Ten eerste het slechte nieuws. Voor het eerst in Bakoe haalde een door Mercedes aangedreven auto het podium niet. Nu de positieve kant van het verhaal. Met dank aan George Russell noteerde Mercedes als leverancier hun tweehonderdste snelste ronde in de Formule 1. De leverancier is pas de tweede partij, na Ferrari, die de mijlpaal bereikt.

Alpine bergafwaarts

Alpine heeft geen punten gescoord in opeenvolgende races, na hun fiasco in Melbourne. Het goede nieuws is dat beide coureurs het einde hebben gehaald afgelopen weekend in Bakoe, waarbij Esteban Ocon het beste deel van 300 km aflegde op één set banden. Het slechte nieuws is het tempo. De laatste keer dat beide coureurs van het Enstone-team een race uitreden, maar geen punten scoorden, was tijdens de GP van Spanje in 2020.