Fans vinden 'lifehack': Grand Prix Las Vegas gratis bekeken via beveiligingscamera's
De Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend natuurlijk het grootste motorsportevenement ter wereld, al was het voor een hoop fans natuurlijk nét wat te duur om live aanwezig te zijn. Fans die bovendien ook geen zin hadden te betalen voor de televisie-uitzending, vonden een bijzonder trucje om toch te kunnen kijken.
Alle ogen in de motorsport waren zondagavond gericht op Las Vegas, waar de volgende race van het seizoen op het programma stond. Fans die bakken met geld hadden kunnen betalen voor een kaartje, zagen van dichtbij hoe Max Verstappen er met de zege vandoor ging op de strip van de wereldberoemde gokstad. Vanzelfsprekend viel de race ook wereldwijd op alle diverse sportkanalen te volgen. Mensen die geen zin hadden om de volle mep voor de sportkanalen te betalen, vonden echter een andere manier uit om de rit te bekijken.
Race gratis bekijken
De Grand Prix van Las Vegas viel namelijk vanuit diverse standpunten ook perfect te volgen op de gratis te bekijken straatbeveiligingscamera's van Las Vegas zelf. De slimmeriken die dat hebben weten uit te vogelen, konden uit bijna elk standpunt de race zodoende gratis bekijken op de verschillende camera's. Een goedkope manier om tóch nog het racespektakel op een gratis en originele manier te bekijken.
