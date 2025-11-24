Kijkers van de Formule 1 Grand Prix in Las Vegas van afgelopen zondag kwamen plotseling voor een grote verrassing te staan toen Mickey Mouse 'live' in de uitzending een showtje weg kwam geven voor de wereldberoemde Fountains of Bellagio. Het optreden lijkt echter toch niet zo 'live' te zijn geweest als men dacht.

De Grand Prix van Las Vegas werd zondag een prooi voor Max Verstappen, die door zijn overwinning en de diskwalificaties voor de McLaren-rijders plotseling weer hardop mag dromen van zijn vijfde wereldtitel op een rij. De gokstad is de Red Bull-coureur sowieso wel vaker goed gezind, want vorig jaar wist Verstappen hier zijn vierde wereldtitel officieel veilig te stellen. Op zondag liet hij wederom zien hier graag te komen, pakte hij Lando Norris na een foutje bij de start en schreef hij een dominante overwinning op zijn naam.

Optreden niet live?

Na afloop van zijn zege en de podiumceremonie werden de Formule 1-fans verrast toen Disney-figuur Mickey Mouse plotseling de hoofdrol voor zich opeiste met een showtje voor de wereldberoemde fonteinen in Las Vegas. Op het internet werd er met gemengde reacties gereageerd op het stukje dans van de wereldberoemde muis. Inmiddels weten we met dank aan social media dat het er ook sterk op lijkt dat dit optreden helemaal niet live te zien was, zoals de uitzending op dat moment wél deed vermoeden.

Mickey Mouse podium performance was pre-recorded pic.twitter.com/F6J1qGQluR — Cytrus 🍋 (@cytrusf1) November 23, 2025

