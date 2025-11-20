Zak Brown: "Mensen binnen Red Bull zijn bang voor Max" | GPFans News
McLaren-CEO Zak Brown liet zich onlangs kritisch uit over de 'arrogantie' van Max Verstappen. In zijn nieuwe boek haalt de Amerikaan nog eens uit naar de viervoudig wereldkampioen. Zo zouden de teamleden van Red Bull Racing bang zijn voor de in Nederlander geboren coureur.
