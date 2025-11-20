Met races in Monaco, Singapore en Las Vegas werkt de Formule 1 al meerdere unieke locaties af. Maar als Max Verstappen de vraag krijgt waar hij graag een race georganiseerd ziet worden, geeft hij een bijzonder antwoord.

De Formule 1-kalender staat vandaag de dag bol van de unieke locaties. Er worden races georganiseerd door de straten van Monaco en Djedda, en dit weekend wordt er gereden over de wereldberoemde strip van Las Vegas. Niet iedereen ziet het als iets positiefs dat hierdoor steeds meer old school-circuits van de kalender verdwijnen, maar dat de koningsklasse van de autosport een goede show kan organiseren, is niet te weerleggen.

Londen en de achtertuin van Alonso

Op de persconferentie in Las Vegas krijgen George Russell, Fernando Alonso en Max Verstappen de vraag waar zij nog graag een race zouden zien verschijnen. Russell trapt af: "Londen, zou ik zeggen. Ik denk dat niemand zich een stratenrace in Londen voor kan stellen, maar waarschijnlijk kon ook niemand zich een stratenrace in Las Vegas voorstellen. Dus ja, dat zou ik wel graag willen zien."

De Noordpool

Alonso oppert: "Bij mij in de stad, op mijn eigen kartbaan. Dan moet ik het wel wat groter maken. Het is ondenkbaar, maar dat was deze plek ook." Verstappen is als laatste aan de beurt, en krijgt de lachers op zijn hand met een Verstappiaans, kort maar krachtig antwoord: De Noordpool."

