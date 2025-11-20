De FIA organiseert in Qatar een vergadering met de Formule 1-coureurs om onder andere de zogeheten Driving Standard Guidelines te bespreken, de richtlijnen omtrent hoe er op de baan gevochten mag worden. Het komt naar aanleiding van de straf voor Oscar Piastri tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. Eenmaal aangekomen in Las Vegas noemt Carlos Sainz, die naast Williams-coureurs ook mededirecteur van de vakbond voor coureurs (GPDA) is, de straf "onacceptabel".

Piastri ving de wedstrijd op het circuit van Interlagos aan vanaf de vierde stek en bleef achter Lando Norris, Antonelli en Leclerc tijdens de eerste paar ronden. Gabriel Bortoleto kwam in de bandenstapels terecht na een akkefietje met Lance Stroll en dat zorgde voor een safety car. Antonelli kwam niet goed weg bij de herstart en Piastri leek van P4 naar P2 te gaan, maar hij toucheerde de Mercedes van Antonelli. Die raakte op zijn beurt weer Leclerc met een afgebroken wiel op de Ferrari tot gevolg. Piastri werd schuldig bevonden door de stewards en kreeg een tijdstraf van 10 seconden. Daarnaast werd hem nog 2 strafpunten opgelegd.

Straf voor Piastri was onacceptabel

"We moeten zo snel mogelijk ingrijpen om te proberen dit op te lossen", vertelde Sainz tegenover de aanwezige media in Las Vegas. "Het feit dat Oscar daar in Brazilië een straf heeft gekregen, vind ik namelijk onacceptabel. Al helemaal als je je bedenkt in welke categorie we racen, de koningsklasse van de autosport. Ik hoef verder niet uit te leggen waarom, jullie hebben allemaal gezien wat er gebeurde. Iedereen die ook maar een beetje verstand van racen heeft, weet dat het helemaal niet de schuld van Oscar was. Iedereen die ooit een raceauto heeft bestuurd, weet dat hij niks had kunnen doen om daar een ongeluk te vermijden." Michael Bleekemolen liet recent in een interview van GPFans weten dat ook hij de beslissingen van de FIA hekelt.

F1-coureurs om de tafel met FIA

De Formule 1-coureurs zullen volgende week in Qatar bij elkaar komen om in gesprek te gaan met de FIA over verschillende problemen. De richtlijnen zullen dan ook ter sprake komen. Er is naar verluidt vooral discussie over of de richtlijnen heel strikt gevolgd moeten worden door de stewards of dat die regels slechts een beetje moeten helpen bij het nemen van beslissingen over straffen. Echter, zoals de richtlijnen momenteel zijn opgesteld, hebben de stewards nog steeds de macht om een eigen keuze te maken en de richtlijnen achterwege te laten.

