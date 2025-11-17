Oscar Piastri kreeg tijdens de Grand Prix van São Paulo een flinke straf op zijn kin nadat hij in de eerste bocht Andrea Kimi Antonelli raakte, die vervolgens Charles Leclerc uitschakelde uit de race. Michael Bleekemolen vindt het onbegrijpelijk dat zulke acties zo hard worden aangepakt.

De Australiër. vechtend voor zijn laatste kansen in het wereldkampioenschap, kwam tijdens de Grand Prix in Brazilië in aanraking met Antonelli tijdens de eerste herstart na de safety car. Piastri zag - mede door de slechte herstart van zijn Italiaanse voorligger - zijn kansen schoon om richting de tweede plek te steken. Hij waagde de aanval aan de binnenkant, maar dat mislukte en hij tikte de Italiaan aan, die op zijn beurt daardoor Charles Leclerc aanraakte. De Monegask zijn race eindigde daar en de stewards bleken onverbiddelijk.

Artikel gaat verder onder video

Vonken er vanaf

Piastri kreeg tien seconden tijdstraf voor zijn actie, iets waar toch de nodige commotie over ontstond. Zo vonden sommige fans de straf terecht, maar vonden anderen het weer overdreven en een manier om elke vorm van racen de kop in te drukken. Ook Bleekemolen staat aan die kant: "Ik vind dat de FIA best wel ver gaat met het hanteren van regels. Er moet ook nog geracet worden. De vonken moeten er vanaf vliegen. Daarvoor zitten we er en dat vinden we mooi", zo stelt hij in een uitgebreid interview met GPFans.

Geen optocht

Voor de coureur is het dan ook duidelijk: de FIA mag in dergelijke gevallen van racen wel iets coulanter zijn in het kamertje van de wedstrijdleiding: "Ik vind dat je zulke acties gewoon moet kunnen doen, want anders wordt het zo'n optocht. Om daar dan weer een straf voor te geven. Ik zie wel meer dingen, die worden dan weer net niet bestraft. Het is wel racen. Af en toe moet je wel even een stukje over het gras om iemand voorbij te gaan. Nou en? Dat gebeurt ook regelmatig. Moeilijk dingen vind ik dat van de FIA."

Gerelateerd