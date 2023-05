Vincent Bruins

Toto Wolff is aangesteld als Executive Fellow aan de Harvard Business School waar hij gastdocent zal zijn naast professor Anita Elberse. Hij zal zijn inzichten over leiderschap in sport op hoog niveau, organisatiecultuur en persoonlijke effectiviteit delen met de studenten van de Master of Business Administration (MBA).

De Oostenrijker werd vorige maand door Forbes uitgeroepen tot miljardair. Hij is de teambaas en de CEO van het Mercedes-AMG Petronas Formule 1-team, de renstal waarin hij ook voor 33% aandeelhouder is.

Investeringen

Wolff richtte in 1998 Marchfifteen en in 2004 Marchsixteen op, investeringsmaatschappijen in internet- en technologiebedrijven. In 2006 werd hij voor 49% aandeelhouder van HWA AG, het Duitse bedrijf van Hans-Werner Aufrecht dat sinds 2000 al negentien titels heeft weten binnen te slepen in de DTM. Hij investeerde ook in Baumschlager Rallye & Racing, een van de grootste dealers van rallyonderdelen in Europa, en werd hij mede-eigenaar van een sportmanagementbedrijf samen met tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen. Daarnaast was hij ook directeur en CEO van het Mercedes-EQ Formule E-team, waarmee Nyck de Vries de titel won in seizoen 2020-21.

Vereerd en bevoorrecht

Tijdens het Formule 1-seizoen van 2021 kreeg professor Elberse toegang achter de schermen bij Mercedes om met eigen ogen te zien hoe de renstal zich voorbereidde op en deelnam aan de Grands Prix en ze analyseerde de prestaties. Het resultaat was een gevalsstudie van de Harvard Business School getiteld 'Toto Wolff and the Mercedes Formula One Team' die Wolff sindsdien heeft geholpen bij het onderwijzen aan MBA-studenten op de universiteit. "Ik voel me zeer vereerd en bevoorrecht om te werken met de ongelooflijk slimme, jonge geesten op Harvard," aldus de teambaas van Lewis Hamilton en George Russell. "Telkens wanneer ik de campus betreed, word ik geïnspireerd door de nieuwsgierigheid en ambitie van de studenten, en ik vertrek vol energie door de speciale leeromgeving die ze samen met de briljante faculteit creëren."