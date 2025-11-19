Sergio Pérez wordt op social media herinnerd aan de introductie die hij in 2023 in Las Vegas kreeg van Bruce Buffer. De professionele ringomroeper wilde het publiek opzwepen door de coureurs als titanen te introduceren, en Pérez legt twee jaar later uit dat hij nog altijd een beetje beduusd was van zijn introductie.

De Formule 1 heeft onder leiding van Liberty Media de Grands Prix een eigen tintje willen meegeven. Zo horen we tegenwoordig bij de Grand Prix van Mexico-Stad een andere variant van het introductienummer van de Formule 1, en in Miami werd tijdens de eerste editie zelfs een politie-escorte geregeld voor de podiumkandidaten.

'Ben nog steeds een beetje in de war'

In Las Vegas was het Buffer die de coureurs op een unieke wijze mocht introduceren, en dat deed hij op de manier waarop hij ook boksers verwelkomt die op weg zijn naar de ring. 'Checo' was destijds al zichtbaar verbaasd en laat op social media weten: "Ik ben nog steeds een beetje in de war."

“Sigo un poco perdido” JAJAAJAJ PINCHE CHECO pic.twitter.com/qNCMHmvxL6 — 𝒌𝒆𝒊 (@checocrispis) November 19, 2025

