close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Buffer, Pérez, socials

Pérez over unieke introductie in Las Vegas: 'Ben nog steeds in de war'

Pérez over unieke introductie in Las Vegas: 'Ben nog steeds in de war'

Redactie
Buffer, Pérez, socials

Sergio Pérez wordt op social media herinnerd aan de introductie die hij in 2023 in Las Vegas kreeg van Bruce Buffer. De professionele ringomroeper wilde het publiek opzwepen door de coureurs als titanen te introduceren, en Pérez legt twee jaar later uit dat hij nog altijd een beetje beduusd was van zijn introductie.

De Formule 1 heeft onder leiding van Liberty Media de Grands Prix een eigen tintje willen meegeven. Zo horen we tegenwoordig bij de Grand Prix van Mexico-Stad een andere variant van het introductienummer van de Formule 1, en in Miami werd tijdens de eerste editie zelfs een politie-escorte geregeld voor de podiumkandidaten.

'Ben nog steeds een beetje in de war'

In Las Vegas was het Buffer die de coureurs op een unieke wijze mocht introduceren, en dat deed hij op de manier waarop hij ook boksers verwelkomt die op weg zijn naar de ring. 'Checo' was destijds al zichtbaar verbaasd en laat op social media weten: "Ik ben nog steeds een beetje in de war."

Gerelateerd

Sergio Pérez Las Vegas

Net binnen

'FIA ziet illegale onderdelen bij meerdere F1-teams', noodweer teistert Las Vegas | GPFans Recap
GPFans Recap

'FIA ziet illegale onderdelen bij meerdere F1-teams', noodweer teistert Las Vegas | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Hamilton onthult speciale helm voor weekend in Las Vegas | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Hamilton onthult speciale helm voor weekend in Las Vegas | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
 Pérez over unieke introductie in Las Vegas: 'Ben nog steeds in de war'
Sergio Pérez

Pérez over unieke introductie in Las Vegas: 'Ben nog steeds in de war'

  • 2 uur geleden
'Red Bull volgt Ferrari en stapt in 2026 over naar push rod-ophanging'
2026-wagens

'Red Bull volgt Ferrari en stapt in 2026 over naar push rod-ophanging'

  • 3 uur geleden
Domenicali gelooft nog altijd in titelkansen Verstappen: 'Er kunnen gekke dingen gebeuren'
Titelstrijd

Domenicali gelooft nog altijd in titelkansen Verstappen: 'Er kunnen gekke dingen gebeuren'

  • Vandaag 19:14
Grand Prix-weekend Las Vegas lijkt niet in gevaar te komen door noodweer
Noodweer Las Vegas

Grand Prix-weekend Las Vegas lijkt niet in gevaar te komen door noodweer

  • Vandaag 18:28
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 14 november
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
100.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • Vandaag 08:40

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x