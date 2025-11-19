close global

﻿
vegas, thumb

Las Vegas staat blank: bizarrre beelden gaan rond op social media

Las Vegas staat blank: bizarrre beelden gaan rond op social media

Jan Bolscher
vegas, thumb

Bizarre beelden vanuit Las Vegas laten zien hoe de straten van de gokstad, daags voordat er een Formule 1-race wordt verreden, volledig onder zijn gelopen door de hevige regenval.

De Grand Prix van Las Vegas wordt aanstaande zaterdag (zondagochtend 05:00 uur Nederlandse tijd) verreden over de iconische straten van de wereldberoemde stad. Las Vegas wordt de afgelopen dagen echter geteisterd door zware regenval, zo ook afgelopen nacht. Op social media gaan meerdere video's rond van de gevolgen hiervan. De straten staan volledig blank en het wat lijkt nergens heen te kunnen door de harde woestijngrond waarop de stad is gebouwd.

Overstromingen zijn Las Vegas echter niet vreemd. Zoals inwoners vaak zeggen, is de stad niet gebouwd voor regen en blijft het water vrijwel altijd staan. Wel is het opvallend dat er zo laat in het jaar nog zoveel neerslag valt. Of dit een impact gaat hebben op het raceweekend, is afwachten. Vooralsnog lijkt het slechte weer grotendeels weg te trekken. Op donderdag en vrijdag is er nog een grote kans op regen, maar op de dag van de race lijkt het droog te blijven.

@vegasstarfish Formula One takes over Las Vegas in just two days and the very streets where F1 crowds will amass in the hundreds of thousands, are flooding with cold winter rain. Unprecedented rainfall for this time of year is causing flash floods, storm damage and leaky roofs city wide during the pre-Thanksgiving race week. Stay tuned for updates. #vegas #lasvegas #vegasstarfish #f1 #formulaone ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

@ysvevmtz So since when does the desert start flooding? Anyways thankfully we were done for the day 😭 #fyp #lasvevasstrip #lasvegasrain ♬ noo mis ahorros mi dinero - jess_mejia.10

