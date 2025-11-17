De Grand Prix van Las Vegas staat het komende weekend op het programma en vormt het decor voor opnieuw een sleutelstuk in de spannende titelstrijd. De voorspellingen van het weer van komend weekend betekenen in ieder geval op papier een voordeeltje voor Red Bull Racing.

Sinds 2023 staat de race in Las Vegas op het programma in de Formule 1. Het stratencircuit loopt dwars door de gokstad heen en is 6,2 kilometer lang. Er zijn in totaal twee DRS-zones: de eerste start vanaf bocht vier en loopt over het rechte stuk richting bocht vijf. De tweede zone bevindt zich achter op het circuit en loopt van bocht dertien tot en met veertien. De Grand Prix van Las Vegas telt 50 ronden en Norris heeft momenteel de snelste raceronde in handen. In 2024 reed hij een 1:34.876 tijdens de race.

De weersvoorspellingen

Het is de eerste race in een heuse triple-header die ons leidt naar het einde van het seizoen. Zoals we inmiddels gewend zijn van Las Vegas, staan daar door de tijd van het jaar en de vrij late sessies voor Formule 1-begrippen behoorlijk koude temperaturen op het programma. Ook dit weekend is dat het geval. Gedurende het weekend variëren we van 15 graden Celsius tot 18 graden op de zondag, al gaat het daarbij wel om de maximale temperaturen. Omdat de sessies in de avond afgewerkt worden - de race begint om 20:00 uur lokale tijd - is het natuurlijk nog een stuk koeler. Dit zou in principe koren op de molen moeten zijn voor de Red Bull, die met name bij koudere temperaturen beter tot leven lijkt te komen. Voor McLaren geldt het tegenovergestelde. Er bestaat een kleine kans op neerslag, maar dat is voornamelijk op de vrijdag het geval.

De weersvoorspellingen voor aankomend weekend in Las Vegas zijn weer eens behoorlijk koel, waarbij het in de avond ook nog flink afkoelt... Koren op de molen voor Red Bull, zo lijkt het 🤔 pic.twitter.com/pc5BVKkaPY — GPFans NL (@GPFansNL) November 17, 2025

