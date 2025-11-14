close global

﻿
Verstappen during practice in Mexico

Formule 1 hakt knopen door over liveries en het wisselen van startnummers

Jan Bolscher
Verstappen during practice in Mexico

De F1 Commission is vandaag bijeengekomen en daar zijn een aantal opvallende besluiten genomen. Zo zullen onder andere de livery's van de auto's deels op de schop gaan.

Een aantal keer per jaar komt de F1 Commission bijeen om actuele onderwerpen te bespreken in de Formule 1 en waar nodig wijzigingen in de reglementen door te voeren. Zo ook vandaag. Tijdens het overleg kwam onder andere het invoeren van twee verplichte pitstops tijdens een race naar voren. Het comité, dat onder andere door afgevaardigden van alle tien de teams wordt vertegenwoordigd, heeft hier echter nog geen beslissing over genomen. De gesprekken zullen in 2026 worden vervolgd.

Wel zijn er een aantal opvallende knopen doorgehakt. Zo is het voornemen om het in de nabije toekomst toe te staan voor coureurs om tijdens hun loopbaan van startnummer te wisselen, iets dat al ruim tien jaar lang niet wordt toegestaan. Daarnaast is besloten dat de auto's voor minimaal 55 procent - gezien vanaf de zijkant en bovenkant - bestickerd moet worden, om de verschillen tussen de teams duidelijker te maken voor fans en de kijkers thuis. Teams kiezen er nu steeds vaker voor om zoveel mogelijk met zwart carbon te rijden in het kader van gewichtsbesparing.

