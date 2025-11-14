Formule 1 hakt knopen door over liveries en het wisselen van startnummers
Formule 1 hakt knopen door over liveries en het wisselen van startnummers
De F1 Commission is vandaag bijeengekomen en daar zijn een aantal opvallende besluiten genomen. Zo zullen onder andere de livery's van de auto's deels op de schop gaan.
Een aantal keer per jaar komt de F1 Commission bijeen om actuele onderwerpen te bespreken in de Formule 1 en waar nodig wijzigingen in de reglementen door te voeren. Zo ook vandaag. Tijdens het overleg kwam onder andere het invoeren van twee verplichte pitstops tijdens een race naar voren. Het comité, dat onder andere door afgevaardigden van alle tien de teams wordt vertegenwoordigd, heeft hier echter nog geen beslissing over genomen. De gesprekken zullen in 2026 worden vervolgd.
Wel zijn er een aantal opvallende knopen doorgehakt. Zo is het voornemen om het in de nabije toekomst toe te staan voor coureurs om tijdens hun loopbaan van startnummer te wisselen, iets dat al ruim tien jaar lang niet wordt toegestaan. Daarnaast is besloten dat de auto's voor minimaal 55 procent - gezien vanaf de zijkant en bovenkant - bestickerd moet worden, om de verschillen tussen de teams duidelijker te maken voor fans en de kijkers thuis. Teams kiezen er nu steeds vaker voor om zoveel mogelijk met zwart carbon te rijden in het kader van gewichtsbesparing.
Gerelateerd
Net binnen
Formule 1 hakt knopen door over liveries en het wisselen van startnummers
- 11 minuten geleden
Bortoleto deelt mooie anekdote over advies van Verstappen: 'Ingenieurs waren al uren bezig'
- 20 minuten geleden
'Kans is klein dat Tsunoda bij Red Bull moet vertrekken vanwege politieke redenen'
- 1 uur geleden
- 1
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 2 uur geleden
- 2
McLaren-teambaas Stella: 'Huidige generatie F1-coureurs is de beste ooit'
- 2 uur geleden
Schumacher fileert Red Bull Racing ondanks "grote held" Verstappen: "Echt heel slecht"
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- Gisteren 16:16
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november