Bortoleto: "90 procent van de coureurs kijkt je niet eens aan, Verstappen is nooit zo geweest"

Gabriel Bortoleto is vol lof over "zijn idool" Max Verstappen De Sauber-coureur vertelt dat waar negentig procent van de Formule 1-coureurs de jongelingen geen blik waardig gunt, Verstappen hem altijd geholpen heeft.

Max Verstappen en Gabriel Bortoleto kunnen het goed met elkaar vinden. De Braziliaanse rookie spreekt regelmatig zijn lof uit over zowel het talent van Verstappen als de mate waarin hij bereid is andere coureurs te helpen, terwijl de viervoudig wereldkampioen op zijn beurt onder de indruk is van het talent en het werkethos van de 21-jarige jongeling. De twee worden dan ook regelmatig samen in de paddock gespot en hebben elkaar al meer dan eens slipstreams in de kwalificatie gegeven.

Verstappen wilde op de foto met Bortoleto

Maar hun vriendschap beperkt zich niet tot werkdagen. Ook in hun vrije tijd brengen ze regelmatig - al zij het online - samen tijd door. De twee zitten regelmatig samen achter de simulator en kennen elkaar al van voordat Bortoleto zijn debuut in de Formule 1 maakte. In de podcast Pelas Pistas vertelt Bortoleto hoe Verstappen tijdens een kartrace plotseling zijn tent binnenliep. Verstappen haakt in: "Ik was onder de indruk van die gast met lang haar die alles won, dus ik liep zijn tent in om hallo te zeggen en een foto te maken."

Altijd klaar om te helpen

Bortoleto vertelt verder: "Dat was gek. Een Formule 1-coureur die om een foto vroeg, ik was door het dolle heen." De Braziliaan is lovend over de viervoudig wereldkampioen en doet een bijzondere onthulling: "Max is nooit zoals de andere coureurs geweest. Negentig procent van de coureurs kijkt je niet eens aan, tenzij je in de Formule 1 rijdt. Max heeft mij altijd geholpen. En niet alleen mij."

