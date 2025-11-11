In de Grand Prix van São Paulo heeft Racing Bulls een belangrijke stap gezet in het constructeurskampioenschap door een dubbele puntenfinish te behalen. Liam Lawson en Isack Hadjar eindigden respectievelijk als zevende en achtste, wat het team een welkome boost gaf na een puntloze periode sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan eind oktober. Het artikel is geschreven door Jurre Wakkermans voor Formule1.nl.

De race in Brazilië was cruciaal voor het Italiaanse team, dat hard nodig punten moest scoren. Lawson was na afloop zichtbaar opgelucht en blij met het behaalde resultaat: “Ik ben superblij met het resultaat van vandaag. De strategie werkte uitstekend voor ons. Het is een enorme inspanning geweest om beide auto’s vandaag in de punten te krijgen.” Hadjar voegde daar aan toe: “We hebben een P7 en P8 binnengehaald, een mooie dubbele puntenfinish voor het team. We gaan samen analyseren wat we nog kunnen verbeteren voordat we over twee weken aan de laatste triple-header van het seizoen beginnen in Las Vegas.”

Lawson en Hadjar tevreden

Teambaas Alan Permane was ook vol lof over de prestaties van zijn team: “Het is een droge periode geweest voor ons, dus om hier terug te komen, sterk te kwalificeren en vervolgens beide auto’s in de punten te krijgen, is een uitstekende prestatie. We hadden vandaag niet het tempo van Bearman in de Haas, maar we scoren meer dan al onze directe rivalen en vergroten onze voorsprong in het constructeurskampioenschap. We hebben nu twee weken tot Las Vegas, waar we aan een van de zwaarste fases van het jaar beginnen met de laatste triple-header. Het is belangrijk dat we ons goed voorbereiden, maar ook dat iedereen de tijd krijgt om weer op te laden.”

Racing Bulls verstevigt positie

Met deze resultaten verstevigt Racing Bulls hun zesde plaats in het constructeurskampioenschap met 82 punten. Aston Martin volgt met 72 punten, Haas heeft 70 punten en Sauber 62 punten. De strijd in het middenveld wordt de komende weken nog crucialer, met drie Grand Prix en een sprintrace op de kalender.

