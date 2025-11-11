In gesprek met de internationale media laat Lando Norris zijn zorgen blijken over de aankomende Grand Prix van Las Vegas. Ondanks zijn recente successen in Mexico en Brazilië, waar hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap wist uit te breiden, is hij niet zeker van zijn zaak als het gaat om de prestaties van McLaren op het stratencircuit in Nevada.

De Brit voert momenteel het wereldkampioenschap aan en lijkt op weg naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1, maar met nog drie races te gaan, is hij realistisch over de uitdagingen die voor hem liggen. De volgende race vindt plaats in Las Vegas, een stratencircuit dat dwars door het centrum van de stad loopt. Norris weet dat McLaren het vorig jaar moeilijk had op deze locatie. "Ik denk dat het vorig jaar onze slechtste race was. We hebben er hard aan gewerkt om dit soort dingen te verbeteren. We weten dat Mercedes er vorig jaar heel sterk was, en dat gold ook voor Ferrari en Red Bull. Ik denk dat wij de slechtste van de top vier waren", zo laat hij weten.

Data liegen niet

De coureur is pessimistisch over de race in Nevada en probeert eerlijk te zijn over zijn verwachtingen. "Ik probeer altijd zo eerlijk mogelijk te zijn: als ik zeg dat ik denk dat we niet snel gaan zijn, dan denk ik dat. Ik zeg niet dat we tiende gaan worden, ik zeg dat het lastig wordt om te winnen. We lagen daar ver achter. Kijk maar naar de data, we lagen ver achter", aldus Norris. Vorig jaar eindigde hij als zesde in Las Vegas, met een achterstand van ruim 43 seconden op racewinnaar George Russell.

Hoop voor Abu Dhabi en Qatar

Toch ziet de Brit ook kansen in de komende races in Qatar en Abu Dhabi. "We hebben dit jaar veel verbeteringen doorgevoerd, dus ik ben niet te negatief. We weten dat we uit kunnen kijken naar Abu Dhabi en Qatar. Las Vegas wordt wat minder, omdat het onze zwakste race was in de vorige twee seizoenen. Dus laten we het afwachten", zo besluit hij optimistisch. De coureur van McLaren is dus realistisch, maar hoopt op een positieve verrassing in de komende races.

