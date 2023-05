Lars Leeftink

Maandag 1 mei 2023 19:01 - Laatste update: 19:04

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, gelooft dat het team een grote rol gaat spelen in het succes en de status van Max Verstappen in de sport. De Nederlander wordt al vaak genoemd tussen de 'the greatest of all time', maar heeft statistisch gezien nog een lange weg te gaan.

De 25-jarige Nederlander heeft twee opeenvolgende wereldkampioenschappen gewonnen met het team uit Milton Keynes en is het seizoen 2023 in goede vorm begonnen in zijn jacht op zijn derde titel. Tijdens alle vier de races in 2023 eindigde Verstappen tot nu toe op P1 of P2. Lewis Hamilton en Michael Schumacher hebben beiden zeven wereldtitels op hun naam staan, waarbij de eerste meer dan 100 overwinningen en pole positions in zijn carrière behaalde. Het zal een paar jaar duren voordat Verstappen die cijfers bereikt als alles soepel verloopt, en Horner weet dat het dan te danken is aan de auto's die Red Bull voor hem op de baan kan brengen.

Artikel gaat verder onder video

Uitblinker van de huidige generatie

De vraag is of Verstappen de beste aller tijden kan worden. "Dat is een grote vraag", zei Horner tegen de Evening Standard. "Hij is 25 jaar oud en tweevoudig wereldkampioen. Wat hij al heeft bereikt in deze sport is verbluffend. Veel zal afhangen van de auto die we hem geven, maar hij is de uitblinker van de huidige generatie van uitstekend talenten." Ook George Russell, Lando Norris en Charles Leclerc worden als grote talenten gezien, maar hebben nog geen kans gehad om in de buurt te komen van hun eerste titel.

Verstappen niet de jongste

Zelfs als hij wereldkampioen wordt in 2023, zal Verstappen niet de jongste drievoudige wereldkampioen zijn, want Sebastian Vettel heeft dat record met vier back-to-back overwinningen tussen 2010 en 2013. Mocht hij dit aan het einde van het seizoen bereikt hebben, dan heeft hij in de meeste categorieën nog een lange weg te gaan om bijvoorbeeld Hamilton in te halen.