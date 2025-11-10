Opmerkelijke beelden uit Mexico: NASCAR-safety car botst tegen eerder gecrashte wagen
Opmerkelijke beelden uit Mexico: NASCAR-safety car botst tegen eerder gecrashte wagen
De safety car speelt natuurlijk niet alleen in de Formule 1 een grote rol, ook in de NASCAR moet de wagen wel eens van stal worden gehaald. Tijdens de NASCAR México Series van dit weekend ging dat echter niet helemaal zoals gepland.
De safety car is - zoals bij de meesten bekend - een voertuig dat tijdens motorsportwedstrijden wordt ingezet om het veld te vertragen en te controleren wanneer er een gevaarlijke situatie op de baan ontstaat, zoals een ongeluk of slecht weer. Terwijl de safety car voorop rijdt, moeten alle coureurs hun positie behouden en hun snelheid beperken. Dit zorgt ervoor dat baanposten en hulpdiensten veilig kunnen werken en dat de race op een gecontroleerde manier kan worden hervat zodra de omstandigheden weer veilig zijn. De safety wordt echter niet altijd gewaarborgd door de wagens. Afgelopen weekend ging het mis in de NASCAR, toen een veiligheidsvoertuig crashte tegen een reeds gecrashte wagen. Bekijk de bizarre beelden hieronder.
Gerelateerd
Net binnen
Vraagtekens rondom laatste pitstop Verstappen: "Banden maar zeven ronden ouder"
- 5 minuten geleden
McLaren vraagt FIA om opheldering over motorwissel Verstappen in Brazilië
- 20 minuten geleden
- 4
Mekies: 'Zonder laatste pitstop had Verstappen de race ook niet gewonnen'
- 44 minuten geleden
- 1
Red Bull klimt dankzij Verstappen, Ferrari blijft achter in het constructeurskampioenschap
- 1 uur geleden
- 1
Opmerkelijke beelden uit Mexico: NASCAR-safety car botst tegen eerder gecrashte wagen
- 1 uur geleden
Schumacher tegen zoon Mick: "Als dat zo is, hoeven we dit allemaal niet te doen"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november