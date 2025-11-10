De safety car speelt natuurlijk niet alleen in de Formule 1 een grote rol, ook in de NASCAR moet de wagen wel eens van stal worden gehaald. Tijdens de NASCAR México Series van dit weekend ging dat echter niet helemaal zoals gepland.

De safety car is - zoals bij de meesten bekend - een voertuig dat tijdens motorsportwedstrijden wordt ingezet om het veld te vertragen en te controleren wanneer er een gevaarlijke situatie op de baan ontstaat, zoals een ongeluk of slecht weer. Terwijl de safety car voorop rijdt, moeten alle coureurs hun positie behouden en hun snelheid beperken. Dit zorgt ervoor dat baanposten en hulpdiensten veilig kunnen werken en dat de race op een gecontroleerde manier kan worden hervat zodra de omstandigheden weer veilig zijn. De safety wordt echter niet altijd gewaarborgd door de wagens. Afgelopen weekend ging het mis in de NASCAR, toen een veiligheidsvoertuig crashte tegen een reeds gecrashte wagen. Bekijk de bizarre beelden hieronder.

Artikel gaat verder onder video

So a safety van just crashed into a wrecked racecar in the NASCAR Mexico Series championship 😭😭 pic.twitter.com/Hqx45RP1eq — kyle (@kyle_part_2) November 9, 2025

Gerelateerd