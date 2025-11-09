close global

Ricciardo duikt plots op, maar het is niet waar je hem verwacht: "Wtf doet hij daar?"

Ricciardo duikt plots op, maar het is niet waar je hem verwacht: "Wtf doet hij daar?"

Jeen Grievink
Daniel Joseph Ricciardo (36) kennen we natuurlijk allemaal als die goedlachse coureur die jarenlang een verrijking was voor de Formule 1-grid. De Australiër is inmiddels met racepensioen en heeft daarom tijd voor andere dingen. Zo bezocht hij vandaag de Premier League-wedstrijd tussen Brentford en Newcastle United.

Ricciardo maakte in de F1 vooral naam als coureur van Red Bull Racing, waar hij ook nog enige tijd teamgenoot was van Max Verstappen. Sinds zijn vertrek bij de Oostenrijkse renstal ging het echter alleen nog maar bergafwaarts met de Honeybadger, die nooit meer z'n oude niveau wist te halen. In 2024 zette hij dan ook een punt achter zijn loopbaan, nadat hij noodgedwongen moest vertrekken bij Racing Bulls. De man uit Perth heeft nu dus de nodige vrije tijd en die gebruikt hij klaarblijkelijk voor de meest willekeurige zaken. Zo dook hij vandaag plots op in de Londense wijk Brentford, waar hij een Premier League-wedstrijd bijwoonde van de plaatselijke voetbalclub tegen Newcastle United.

Waarom is Ricciardo bij Brentford vs. Newcastle?

De draaiende camera's van Sky Sports wisten de voormalig F1-coureur te spotten op de tribunes en brachten hem vol in beeld op live televisie. Ricciardo was gehuld in een geblokte trui en droeg een zwarte bril. Waarom hij specifiek een wedstrijd van Brentford bijwoonde, is een raadsel, zo blijkt ook uit de reacties op social media. "Waarom is Daniel Ricciardo bij de wedstrijd tussen Brentford tegen Newcastle?", zo vraagt iemand zich af. En hij is niet de enige. "Wat doet f*ckass Ricciardo bij de wedstrijd van Brentford?", schrijft een ander. "Waarom de f*ck kijkt Daniel Ricciardo naar Brentford vs Newcastle?", klinkt het in de volgende comment.

