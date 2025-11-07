Max Verstappen is niet goed begonnen aan het sprintweekend in Brazilië. De regerend wereldkampioen kwam tijdens de kwalificatie voor de ingekorte race niet verder dan de zesde positie. Na afloop had hij geen goed woord over voor de RB21 en de data laat nu zien waarom: Verstappen verloor gigantisch in sector 2.

Met een 1:09.243 was het Norris die met pole position aan de haal ging op Interlagos. De McLaren-coureur was een kleine tiende sneller dan runner-up Kimi Antonelli in de Mercedes. Daarachter volgden nog Oscar Piastri, George Russell en Fernando Alonso. Pas daarna - op plek zes - kwam Verstappen. De rondetijd van de Nederlander bleef steken op een 1:09.580. Een dikke drie tienden langzamer dan zijn voornaamste concurrent. Na afloop van de kwalificatie had Verstappen, die hoofdschuddend te zien was op de onboard-beelden, geen goed woord over voor zijn auto in Brazilië. Hij noemde de RB21 "ruk" en zei dat de auto "alle kanten op stuiterde". Wie naar de data kijkt, ziet dat Verstappen in één sector maar liefst vier tienden verloor op Norris.

Verstappen verliest vier tienden in sector 2 op Norris

Als we kijken naar de snelste sectortijden die zijn neergezet in deze sprintkwalificatie, dan is het Verstappen die nog goed van start gaat in sector 1. Daar staat hij bovenaan en is hij zelfs een fractie sneller dan Norris. Het gigantische verlies zit hem echter in sector 2, waar Verstappen pas op de dertiende positie is terug te vinden. In het middelste gedeelte was hij een ruime vier tienden(!) langzamer dan de McLaren van Norris. Verstappen was zelfs langzamer dan mensen als Stroll, Hadjar, Bortoleto en Albon. Een enorme terugval, die hij slechts weer gedeeltelijk goedmaakt in de laatste sector.

In sector drie is het wederom Norris die bovenaan het lijstje prijkt. De Brit wist daar in deze sprintkwalificatie de snelste tijd neer te zetten. Verstappen presteerde daar nog redelijk met een vijfde tijd, achter Norris, Russell, Alonso en Bearman, die daar iets sneller wisten te gaan. Verstappen heeft het dus duidelijk moeilijk in de RB21, die momenteel nog niet doet wat de Nederlander had gehoopt.

