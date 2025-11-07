Max Verstappen (28) had duidelijk op meer gehoopt tijdens de kwalificatie voor de Sprint in São Paulo, Brazilië. De Red Bull Racing-coureur kwalificeerde zich slechts als zesde en zag ook nog eens hoe zijn grootste concurrent voor de wereldtitel er met pole position vandoor ging. In de cockpit maakte Verstappen dan ook een duidelijk gebaar.

Met nog maar een paar raceweekenden op het programma, moet Verstappen alles op alles zetten om nog enigszins kans te houden op zijn vijfde wereldtitel. In Brazilië kan hij wederom een grote stap zetten vanwege het sprint format, maar dan moeten de goden hem wel gunstig gezind zijn. En dat waren ze nog niet tijdens de kwalificatie voor de Sprint. Terwijl Norris er met pole position vandoor ging, moest Verstappen zich tevreden stellen met een zeer matige zesde startpositie. De Sprint van morgen betreft een ingekorte race en dus wordt het bijzonder lastig om snel naar voren te rijden en Norris van de zege af te houden. Verstappen noemde de RB21 in de kwalificatie dan ook "onbestuurbaar" en "kapot". Toen hij na afloop over de streep kwam, gaf hij dan ook een duidelijk signaal af.

Lichaamstaal Verstappen spreekt boekdelen na kwalificatie

Het raceweekend in Brazilië is een soort 'erop of eronder' voor Verstappen. Als hij hier goede stappen zet richting Norris en Oscar Piastri, lijkt de strijd écht volledig open te liggen. Maar valt het kwartje de andere kant op, dan lijkt het - met nog drie races te gaan - wel klaar voor de Nederlander. Een zesde startplek voor de Sprint is dan geen goed begin - en dat leek Verstappen zich ook te realiseren. Toen hij over de streep kwam, was op de beelden goed te zien dat Verstappen gefrustreerd was. Secondenlang liep hij met zijn hoofd te schudden, wetende dat het nog een lang en moeizaam weekend gaat worden voor hem en Red Bull, dat ook al Yuki Tsunoda vroeg uitgeschakeld zag worden in de sprintkwalificatie.

