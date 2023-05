Vincent Bruins

Maandag 1 mei 2023 10:47

Esteban Ocon moest in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Azerbeidzjan nog zijn verplichte pit stop maken. Officials en fotografen van de FIA waren al bezig met de hekken klaarzetten voor parc fermé en zichzelf te positioneren om een mooi shot van het podium te krijgen. De Alpine-coureur moest hard in de ankers, toen hij de pitstraat in kwam. Sky Sports F1-analist Ted Kravitz zag het allemaal gebeuren.

"Dit willen we niet zien," vertelde Ocon tegenover ESPN. "Ik begrijp niet waarom we de podiumceremonie beginnen voor te bereiden, terwijl we nog aan het racen zijn. Er is nog één ronde te gaan, er zijn nog steeds mensen die niet gepit hebben. Ik kom aan met 300 kilometer per uur en ik rem heel laat. Toen zag ik ineens al die mensen om me heen. Als ik mijn rempunt had gemist, dan was dit een grote ramp geworden."

Artikel gaat verder onder video

Absolute schande

Kravitz zag het allemaal recht voor zijn neus gebeuren: "Mensen in de pitstraat realiseren zich niet dat Esteban Ocon nog steeds een pitstop moet maken. Hij kan nu überhaupt niet meer binnenkomen, omdat ze alle parc fermé-hekken al aan het neerzetten zijn. Het team van Alpine komt nu naar buiten rennen en ze denken dat ze de pitstop kunnen doen!" Op dat moment kwam Ocon de pitstraat in en Kravitz schreeuwde tijdens de uitzending van Sky Sports F1: "Hoe kan dit gebeuren? Dit is een schande! Een absolute schande! Wij zagen het al aankomen, Alpine zag het al aankomen. Wat gebeurt hier?"

OOK INTERESSANT: Horner hekelt 'gekke' FIA-regel na chaotisch einde van GP in Bakoe

FIA onderzoekt zichzelf

De Britse analist legde het incident uit na de Grand Prix: "Wat vandaag zo ongebruikelijk was, was dat iedereen die ook maar een beetje op de race lette, wist dat er gegarandeerd nog een pit stop zat aan te komen met Ocon. Ik stond in de garage van gasten van teams tussen de pitboxen van McLaren en Alpine. We waren daar er allemaal van op de hoogte, en daarom waarschuwde ik de beveiligers daar zelfs nog, dat er nog pitstops gemaakt moesten worden. Dit gaat om fotografen van de FIA zelf en daarom is degene die de leiding heeft over regelen van het parc fermé, op het matje geroepen bij de wedstrijdleiding. De FIA onderzoekt dus in feite zichzelf."