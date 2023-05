Lars Leeftink

Maandag 1 mei 2023 08:06

Christian Horner heeft na de race van zondag in Bakoe opgeroepen tot een dringende FIA-beoordeling van de procedure tijdens de slotfase van de race, nadat een incident in de laatste ronde bijna in een ramp eindigde tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan en er tevens geruchten waren dat de monteurs van Red Bull de regels omtrent het beklimmen van de hekken bij de pitmuur hadden overtreden.

Toen de laatste ronde in Bakoe begon, mochten fotografen de pitlane in om hun posities voor de podiumviering in te nemen. Esteban Ocon moest echter nog de pitstraat in om een pitstop te maken en aan de bandenreglementen te voldoen, en hij reed de pitstraat in met veel fotografen in het midden van de weg. Ze slaagden er allemaal in om uit de weg van de Alpine te komen, maar niet voordat ze de schrik van hun leven kregen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton trots op Mercedes: "Dit is de basis om te komen waar we moeten zijn"

Sterker politieoptreden vereist

Horner kookte bij Sky Sports na afloop van de race van woede bij het zien van het incident en heeft geëist dat de FIA er goed naar zou kijken om ervoor te zorgen dat het nooit meer kan gebeuren. "Dat heeft een herziening nodig. Esteban heeft het recht om in de laatste ronde de pitstraat in te gaan en de race in de pitlane te eindigen, denk ik, als hij dat zou willen. Dat is iets wat de FIA beter moet controleren tot het einde van de race."

Horne ziet gekke regel

Horner moest ook vragen beantwoorden over zijn monteurs nadat sommigen dachten dat ze de pitmuur bij de zwart-wit geblokte vlag hadden beklommen, wat tegen de regels is. "De reglementen maken het vrij duidelijk", voegde Horner toe. “De teammanager heeft het voor de race met de mecaniciens besproken. Als je kijkt, hebben ze allemaal hun voeten in contact met het beton. Het is gek dat we in regelgeving komen waar de voeten van de monteurs zijn, maar ik denk dat je zult zien dat ze allemaal stonden waar ze zouden moeten zijn.”