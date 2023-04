Lars Leeftink

Zondag 30 april 2023 20:53

Lewis Hamilton heeft beweerd dat het raceweekend van Mercedes tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan niet als een 'mislukking' moet worden beschouwd, ondanks het gebrek aan snelheid ten opzichte van hun rivalen.

De Britse coureur kwam binnen voor zijn eerste pitstop vlak voordat Nyck de Vries tegen de muur botste, waardoor de safety car naar buiten kwam. Hij volgde daarmee Max Verstappen. Hamilton stortte zich vervolgens op de herstart van de safety car en baande zich een weg van P10 naar P7 met een aantal weloverwogen acties, waaronder op teamgenoot George Russell. Door een fout van Aston Martin-coureur Lance Stroll kon Hamilton P6 pakken in ronde twintig, maar hij kon Carlos Sainz niet passeren. Mercedes zou slechts 13 punten pakken in Bakoe.

Stappen in de goede richting

Toen hem na de race door Sky Sports werd gevraagd of Mercedes het tempo van de W14 had gemaximaliseerd, zei Hamilton: "Ik denk van wel. Er was een geweldige voorbereiding voordat we hier kwamen. Een paar dagen in de fabriek, veel sims draaien. Ik ben echt trots op het team. Heel erg bedankt aan iedereen in de fabriek." De zevenvoudig wereldkampioen prees de mentaliteit in het Mercedes-kamp ondanks de lage score in Bakoe en zei dat het team uiteindelijk 'komt waar we moet zijn.'

Mentaliteit bij Mercedes

Hamilton is hoe dan ook blij dat het team niet op aan het geven is na een moeizame start, vergelijkbaar met vorig jaar. "De mentaliteit in het team is geweldig. Er is zo'n winnaarsmentaliteit en iedereen is gefocust op vooruitgang en om te komen waar we weten dat we kunnen komen. Het is gewoon een paar stappen zetten. Ik denk niet dat er fouten zijn, er zijn lessen of dit is een mislukking. Ik denk dat dit gewoon de basis is om te komen waar we moeten zijn."