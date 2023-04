Lars Leeftink

Zondag 30 april 2023 19:44

Robert Doornbos en Olav Mol zagen een sterke Sergio Pérez een zoekende Max Verstappen achter zich houden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Beide heren kunnen wel verklaren waarom hij zo succesvol is tijdens races op stratencircuits.

Doornbos zag, zo zegt hij tijdens het Ziggo Sport Race Café, in Azerbeidzjan weer genoeg reden om Pérez te complimenteren. De Mexicaan won de race met overmacht en kon Verstappen van zich afhouden. Het is niet voor niets dat Pérez 83% van zijn zeges heeft geboekt op stratencircuits. "Dit is de king of the streets. Max heeft Monaco wel een keer gewonnen, dat is natuurlijk waanzinnig, maar op stratencircuits is van Pérez algemeen bekend, dat van de twintig Formule 1-coureurs, dat hij altijd wel iets extra's heeft."

Artikel gaat verder onder video

Verhoudingen bij Red Bull

Doornbos is het echter niet eens met het feit dat Pérez eerder een paar keer zei dat Red Bull toch meer om Verstappen heen was gebouwd. Volgens Doornbos klopt dit niet. "Pérez klaagt wel eens dat het team rondom Verstappen is gebouwd en hij geen eerlijke kans krijgt. Daar ben ik het niet mee eens, maar ik vond de boordradio van Horner niet erg sjiek richting de Mexicaanse fans. Hij feliciteerde Max, en er zat toch een ondertoon in, dat het nog een lang seizoen is, en dat hij een beetje pech had met de safetycar. Dat is mijn mening. Hij geeft toch een beetje aan dat het wel goed komt. Leclerc rijdt al 308 kilometer per uur, en dan komt hij (Verstappen, red.) met 340 voorbij!"

Mol over Pérez

Mol denkt wel te weten waarom Pérez beter is op stratencircuits dan op normale circuits. Hij durft meer risico te nemen. "Hij mist twee hersencellen meer dan de rest. Nee, serieus! Hoe dichter je bij de muur komt, je moet het maar durven. Verstappen geeft niks cadeau, hij houdt er wel serieus de druk op." Voor nu is de Mexicaan in ieder geval de enige echte concurrent van Verstappen.