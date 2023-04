Lars Leeftink

Zondag 30 april 2023 19:11 - Laatste update: 19:15

Helmut Marko zag in Azerbeidzjan dat Red Bull Racing, net zoals tijdens de drie raceweekenden in 2023 voor de lentestop, de race domineerde. Toch moet de adviseur van het team ook toegeven dat Max Verstappen zoekende was in zijn RB19 tijdens de race en zag hij dat Ferrari en Aston Martin 'alarmerende' snelheid lieten zien.

In gesprek met ORF blikt Marko terug op de race. Volgens de Oostenrijker had Verstappen tijdens de race moeite met de afstelling van de RB19. Dit zorgde ervoor dat hij de snelheid van zijn teamgenoot pas richting het einde van de race kon evenaren. "Hij moest eerst een aanpassing tot het einde proberen om er het beste uit te halen, en pas daarna kon hij het tempo van Sergio bijhouden. Complimenten aan Sergio, hij was snel vanaf het begin en maakte geen fouten. Een uitstekende race."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner kan pitstop Verstappen verklaren: "Pech van Max was het geluk van Pérez"

Teamorders

Nadat beide coureurs na zowel, voor als na de safety car op P1 en P2 te zijn gekomen, besloot Red Bull geen teamorders te gebruiken. "Sergio vroeg kort of hij langzamer moest gaan. Max had dat dan ook moeten doen, maar we zeiden nee. Je kon zien dat de twee altijd vochten voor de snelste ronde. Als dan Russell met zachte banden komt, heb je natuurlijk geen kans meer, maar we lieten ze op volle snelheid rijden. Uiteindelijk was dat de snelheid die we hadden."

Ferrari

Toch maakt Marko zich, ondanks de dominantie van Red Bull in Bakoe, zorgen. Zeker Ferrari maakte indruk op de Oostenrijker. Leclerc veroverde twee keer pole position in Bakoe en eindigde op P3 tijdens de Grand Prix. Zeker richting het einde van de race verloor de RB19 snelheid, aldus Marko. "Het is alarmerend voor ons. In de laatste zes tot acht ronden reden Leclerc en (Fernando) Alonso dezelfde rondetijden als wij. Daarvoor waren we nog een seconde sneller. We moeten nog steeds hard werken om ervoor te zorgen dat er niets gebeurt tot het einde."