Stella ziet Norris groeien: 'Daarin is hij absoluut de beste'

Stella ziet Norris groeien: 'Daarin is hij absoluut de beste'

Remy Ramjiawan
McLaren-teambaas Andrea Stella ziet dat klassementsleider Lando Norris de afgelopen tijd steeds beter is geworden tijdens de races. De Engelsman wist in Mexico-Stad een dominant optreden neer te zetten en volgens Stella is dat geen verrassing.

Norris heeft sinds het weekend in Mexico de leiding in het kampioenschap overgenomen van teamgenoot Oscar Piastri. Afgelopen jaar, maar ook meerdere keren dit seizoen, had Norris het op mentaal gebied zo nu en dan lastig. In de Beyond The Grid-podcast wijst Stella echter op de groei van Norris, met name tijdens de races.

Norris heeft stap gezet tijdens Grands Prix

De concentratie hooghouden tijdens de races was soms een uitdaging voor Norris, maar Stella onthult dat daarin duidelijk verbetering zit. "Als coureur is hij erg sterk geworden in de race, vooral onder bepaalde omstandigheden," opent de Italiaan. Daarnaast is ook het bandenbeheer flink verbeterd en pakt Norris tegenwoordig zijn grootste voordeel aan het einde van de stint, op oudere banden. "Ik denk dat hij absoluut de beste coureur is als het gaat om lange stints op gebruikte banden", aldus Stella.

