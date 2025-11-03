Villeneuve reageert fel op Red Bull: "Je kunt niet zeggen dat het een goed weekend was"
Villeneuve reageert fel op Red Bull: "Je kunt niet zeggen dat het een goed weekend was"
Jacques Villeneuve heeft in de F1 Show Podcast zijn twijfels geuit over de uitspraken van Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies over Yuki Tsunoda. Volgens Mekies had de Japanner een goed weekend tijdens de Grand Prix van Mexico, maar daar is de wereldkampioen van 1997 het niet mee eens. De druk op Tsunoda is groot, met nog maar vier races te gaan om zijn plek in de Formule 1 te behouden.
Tsunoda, die sinds de zomerstop iets consistenter punten weet te scoren, eindigde in Mexico buiten de top tien op de 11e plaats. Toch wilde Mekies de positieve punten van het weekend benadrukken, zoals de kleine achterstand op teamgenoot Max Verstappen in de kwalificatie. Villeneuve is echter van mening dat de uitspraken van Mekies de werkelijkheid verdraaien. "Ik begrijp niet hoe een team kan zeggen: 'Oh, hij heeft een goed weekend gehad'. Beter dan misschien andere weekenden die hij heeft gehad, maar is het een goed weekend?" vroeg de Canadees zich af.
Geen bijdrage aan het team
Volgens Villeneuve brengt de Japanner echter niets bij aan het team, noch in tempo, noch in punten. Mekies erkende dat Tsunoda tijdens de eerste stint sterk was, maar Villeneuve blijft bij zijn standpunt: "Maar nee, je kunt niet zeggen dat het een goed weekend was. Het was misschien zijn minst slechte, maar het was geen goed weekend", aldus de voormalig wereldkampioen.
Toekomst in de F1
Met Yuki Tsunoda's bevestigde zit bij Oracle Red Bull Racing voor het seizoen 2025, verschuift de aandacht naar het seizoen 2026. Isack Hadjar heeft zijn zit bij Racing Bulls in 2025 bevestigd, wat de concurrentie voor een Red Bull-zetel in de toekomst beïnvloedt. De toekomst van Tsunoda in de Formule 1 hangt af van zijn vermogen om te presteren in de komende races in Brazilië, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen komt terug op 'Ierland bombarderen'-grap: "Echter, het Verenigd Koninkrijk..."
- 42 minuten geleden
Alpine stopte ontwikkeling van 2025-wagen na plots FIA-verbod
- 1 uur geleden
Sprintweekend in São Paulo deels gratis te bekijken voor Nederlandse F1-fans
- 2 uur geleden
Verstappen krijgt bijval van Britse media: "Dat is niet zo gek na wat er in 2021 gebeurde"
- 2 uur geleden
- 3
Stella verklaart stopzetten ontwikkeling MCL39
- 3 uur geleden
- 1
Sainz over terugkeer Pérez in 2026: "Hij heeft het verdiend"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
- 1 november