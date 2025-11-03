Jacques Villeneuve heeft in de F1 Show Podcast zijn twijfels geuit over de uitspraken van Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies over Yuki Tsunoda. Volgens Mekies had de Japanner een goed weekend tijdens de Grand Prix van Mexico, maar daar is de wereldkampioen van 1997 het niet mee eens. De druk op Tsunoda is groot, met nog maar vier races te gaan om zijn plek in de Formule 1 te behouden.

Tsunoda, die sinds de zomerstop iets consistenter punten weet te scoren, eindigde in Mexico buiten de top tien op de 11e plaats. Toch wilde Mekies de positieve punten van het weekend benadrukken, zoals de kleine achterstand op teamgenoot Max Verstappen in de kwalificatie. Villeneuve is echter van mening dat de uitspraken van Mekies de werkelijkheid verdraaien. "Ik begrijp niet hoe een team kan zeggen: 'Oh, hij heeft een goed weekend gehad'. Beter dan misschien andere weekenden die hij heeft gehad, maar is het een goed weekend?" vroeg de Canadees zich af.

Geen bijdrage aan het team

Volgens Villeneuve brengt de Japanner echter niets bij aan het team, noch in tempo, noch in punten. Mekies erkende dat Tsunoda tijdens de eerste stint sterk was, maar Villeneuve blijft bij zijn standpunt: "Maar nee, je kunt niet zeggen dat het een goed weekend was. Het was misschien zijn minst slechte, maar het was geen goed weekend", aldus de voormalig wereldkampioen.

Toekomst in de F1

Met Yuki Tsunoda's bevestigde zit bij Oracle Red Bull Racing voor het seizoen 2025, verschuift de aandacht naar het seizoen 2026. Isack Hadjar heeft zijn zit bij Racing Bulls in 2025 bevestigd, wat de concurrentie voor een Red Bull-zetel in de toekomst beïnvloedt. De toekomst van Tsunoda in de Formule 1 hangt af van zijn vermogen om te presteren in de komende races in Brazilië, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

