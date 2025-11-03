Heugelijk nieuws vanuit het kamp van Charles Leclerc: de Ferrari-coureur heeft zijn vriendin Alexandra Saint Mleux met succes ten huwelijk gevraagd. Daarmee wordt de Monegask slechts de tweede getrouwde rijder op de grid.

Alexandra Saint Mleux, de parter van Charles Leclerc

Charles Leclerc en Alexandra Saint Mleux zijn een bekend koppel in de Formule 1-paddock. Saint Mleux is vrijwel ieder raceweekend aanwezig op het circuit om, regelmatig samen met hondje Leo, haar wederhelft te steunen. De twee vormen sinds 2023 een koppel. De Italiaanse studeerde kunstgeschiedenis aan L'École, maar verdient vandaag de dag vooral haar brood met samenwerkingen en klussen die voortkomen uit haar status als influencer. Met ruim twee miljoen volgers op Instagram, heeft de 22-jarige immers een enorm bereik.

Huwelijksaanzoek Leclerc

Leclerc deelt op Instagram een aantal foto's van hoe hij het aanzoek heeft aangepakt en hoe hondje Leo daar een rol bij speelde. Bij de foto's schrijft hij 'Mr. & Mrs. Leclerc' met meerdere emoticons. Zoals gezegd is Leclerc straks slechts de tweede getrouwde coureur op de Formule 1-grid. Tot nu toe heeft alleen Sauber-coureur Nico Hülkenberg heeft een trouwring om zijn vinger.

