Remy Ramjiawan

Zondag 30 april 2023 16:19 - Laatste update: 16:21

Voor Sergio Pérez is het een duidelijk verhaal, de Mexicaan wijst naar de problemen in Australië, anders was niet Max Verstappen, maar hij de klassementsleider in de Formule 1. Het onderlinge verschil met de Nederlander is momenteel vijf punten, want Checo wist de race in Bakoe op zijn naam te zetten.

Het weekend in Azerbeidzjan is prima verlopen voor één kant van de garage van Red Bull Racing. Pérez was niet alleen op de zondag de man die met de zege naar huis ging, ook de maximale acht punten van de sprintrace gingen naar de man uit Mexico. Voor Pérez, die in Australië een slordig weekend kende, is de jacht op Verstappen geopend en zonder het mindere resultaat in Melbourne, was hij vandaag de kampioenschapsleider, zo stelt hij.

'Je kan veel praten, maar je moet leveren op de baan'

"Ik laat niet drie kinderen thuis achter om vervolgens de hele wereld over te reizen, als ik niet geloof dat ik wereldkampioen kan worden. Daar werk ik hard voor en er is een heleboel wat je buiten de baan kan zeggen, maar je moet op het circuit leveren", zo opent Pérez voor de camera van Sky Sports F1 over zijn titelkansen. In Azerbeidzjan heeft Checo altijd iets extra's en rondenlang was het duo van Red Bull met elkaar aan het knokken om de snelste raceronde, die uiteindelijk naar George Russell ging.

'Anders stond ik bovenaan'

De inmiddels zesvoudig Grand Prix-winnaar had, naar eigen zeggen, het kampioenschap al moeten leiden. De Mexicaan kende tijdens de kwalificatie in Melbourne een schuiver en moest daardoor een inhaalrace inzetten en werd als vijfde afgevlagd. Zelf heeft Pérez het over problemen in Australië: "Zonder de problemen in Melbourne had ik bovenaan gestaan in het kampioenschap, dus er nog genoeg wat we beter kunnen doen."