Zondag 30 april 2023 14:12 - Laatste update: 14:18

Nyck de Vries wil het raceweekend in Azerbeidzjan zo snel mogelijk vergeten. De Nederlander viel zojuist na een persoonlijke fout uit tijdens de Grand Prix en heeft nu een eerste reactie gegeven. De 28-jarige coureur steekt de hand in eigen boezem en erkent dat hij zelf een fout heeft gemaakt.

Het raceweekend in Azerbeidzjan liep voor De Vries uit op een grote teleurstelling. De man uit Sneek kende nog een goed begin op de vrijdag, toen hij er uitstekend bij zat tijdens de eerste vrije training, maar zowel op zaterdag als op zondag gooide hij zijn eigen glazen in. Zojuist kreeg De Vries een DNF achter zijn naam, nadat hij tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan de binnenkant van de muur had geraakt. Zonde, want De Vries kende een goed begin en had uitzicht op een plek in de punten. Deze droom ging helaas in rook op door - wederom - een persoonlijke fout. Na afloop stak hij de hand in eigen boezem: "Was mijn fout."

De Vries maakte zelf een fout in Azerbeidzjan

Kort na zijn crash verscheen De Vries bij de camera van Viaplay om een eerste reactie te geven op zijn teleurstellende race. De 28-jarige coureur kreeg de vraag hoe hij uit zijn auto stapte, nadat een racesessie wederom in een teleurstelling eindigde voor hem. "Heel teleurstellend", zo stamelde De Vries. "Teleurgesteld in mezelf. Het was mijn fout, dus het is mijn verantwoordelijkheid." Hij had meer verwacht van het weekend in Azerbeidzjan, zeker na de hoopvolle eerste vrije training. "Dit is niet wat we gehoopt hadden."

"Nieuwe ronde, nieuwe kansen" in Miami voor De Vries

Maar De Vries gaat niet bij de pakken neerzitten en wil vooruit kijken richting de Grand Prix van Miami, die volgend weekend alweer op het programma staat. De Nederlander wil zichzelf in de Verenigde Staten herpakken met een goed resultaat. "Hier te lang in blijven hangen, heeft weinig zin. Gelukkig is er volgende week een nieuwe wedstrijd, dus nieuwe ronde, nieuwe kansen", zo besluit hij.