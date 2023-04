Twitter slacht De Vries na nieuwe crash in Bakoe: "Stuur hem terug naar de kartbaan!"

Jeen Grievink

Zondag 30 april 2023

Nyck de Vries heeft te maken met een toenemende druk op zijn schouders om nu eindelijk eens te gaan presteren in zijn AlphaTauri. Het raceweekend in Azerbeidzjan ontpopte zich wederom tot een ramp voor de Nederlander, die tijdens de Grand Prix de muur raakte en vroegtijdig uitgeschakeld werd. Twitter is er klaar mee. "Stuur hem terug naar de kartbaan!", zo valt er onder meer te lezen.

Het raceweekend in Azerbeidzjan liep voor De Vries uit op een grote teleurstelling. De man uit Sneek kende nog een goed begin op de vrijdag, toen hij er uitstekend bij zat tijdens de eerste vrije training, maar zowel op zaterdag als op zondag gooide hij zijn eigen glazen in. Zojuist kreeg De Vries een DNF achter zijn naam, nadat hij tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan de binnenkant van de muur had geraakt. Zonde, want De Vries kende een goed begin en had uitzicht op een plek in de punten. Deze droom ging helaas in rook op door - wederom - een persoonlijke fout. Op Twitter denkt men dat het spoedig gedaan is met de tweede Nederlander in de Formule 1.

Twitter uiterst kritisch op crashende Nyck de Vries

Op social media begint men haar geduld al te verliezen met De Vries, die ook wel gekscherend Nyck 'Debris' wordt genoemd. Ook wordt de 28-jarige coureur vergeleken met Nicholas Latifi, die in het recente verleden ook al snel de bijnaam van brokkenpiloot wist te veroveren. "Ieder beeld dat je ziet van een AlphaTauri die is gecrasht of stilgevallen, weet je gewoon dat dat Nyck de Vries is", zo schrijft iemand. Een ander ziet hem liever vandaag dan morgen vertrekken bij het juniorenteam van Red Bull. "De Vries is een teleurstellende coureur, stuur hem terug naar de kartbaan", zo valt er te lezen. Hieronder een greep uit alle reacties die rondzingen op Twitter over De Vries.

de vries a poor driver send him back to a kart job #AzerbaijanGP — sam bij (@sambij4) April 30, 2023

Get Nick De Vries out of F1 and bring Liam Lawson in if Iā€™m Redbull. Time to use some of your academy depth. #AzerbaijanGP — Jack The Fight Guy (@JacksFightTalks) April 30, 2023

De Vriesā€™s suspension was wrecked after clipping the wall. A truly horrendous weekend for the under fire Dutchman #AzerbaijanGP — Ed Spencer (@EdSpencer99) April 30, 2023

Beginning to feel bad for De Vries now.

What a bad weekend he's had.#F1 #AzerbaijanGP — KregšŸ (@CringeGang_22) April 30, 2023

De Vries has been terrible this year, really looks like that Monza result last year was a fluke #AzerbaijanGP #F1 — Woody (@SheriffWoody971) April 30, 2023

Nyck De Vries is the worst driver on the grid by some distance this season#AzerbaijanGP — Nikunj (@Nikunjgupta30) April 30, 2023