Nicky Catsburg heeft zijn onvrede geuit over de actie van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Mexico. De uitspraken van de bekende IMSA-coureur werden gedaan bij De Stamtafel van Ziggo Sport. Hij vindt dat de regels in de Formule 1 te ver gaan en dat dit soort duels steeds minder met echt racen te maken hebben.

De actie van de Nederlander zorgde voor veel discussie, ondanks dat de stewards oordeelden dat hij niets verkeerds deed. Catsburg stelt: "Ik vind het te ver gaan. Hij rijdt Hamilton er gewoon af." De kritiek richt zich niet alleen op de actie zelf, maar ook op de regels die dit soort situaties mogelijk maken.

Verstappen maakt gebruik van de regels

Olav Mol, bekend als Formule 1-commentator, verdedigt de aanpak van de Red Bull-coureur. Hij legt uit dat volgens de regels de Brit ruimte moest geven, omdat de Limburger aan de binnenkant zat. "De regel is dat Lewis ruimte moet geven, omdat Max er aan de binnenkant voor zit. Als hij dat niet doet, kom je elkaar tegen. Dus Max maakt gewoon maximaal gebruik van de regels," aldus Mol. Deze uitleg benadrukt dat Verstappen binnen de kaders van de regels handelde.

Complexiteit van de regels in de Formule 1

Tijdens de race dook de viervoudig wereldkampioen aan de binnenkant, waardoor de Ferrari van de Brit buiten de baan belandde. Volgens het reglement stond Verstappen in zijn recht: hij zat bij het insturen volledig naast zijn rivaal en hoefde dus geen extra ruimte te laten. Catsburg erkent dat de Red Bull-coureur alles volgens de regels deed, maar voegt er direct aan toe: "Ik ben het alleen niet eens met die regel. Dit vind ik geen racen." De discussie over de regels in de Formule 1 blijft voortduren, vooral na incidenten zoals deze. Het laat zien hoe complex en soms controversieel de regels in de sport kunnen zijn.