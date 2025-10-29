Antonelli eist opheldering over teamorders Mercedes: "Zodat we verder kunnen"
Andrea Kimi Antonelli heeft na de Grand Prix van Mexico vragen over de teamorders van Mercedes. De jonge Italiaan moest tijdens de race zijn teamgenoot George Russell voorbij laten en vraagt zich nu af of dat wel de juiste beslissing was. De rookie stelt dat het behouden van de posities mogelijk een betere kans op een undercut had opgeleverd.
De teamorders kwamen op een moment dat Russell op de vijfde plaats achter Antonelli reed, terwijl Oscar Piastri vlak achter hen zat. Mercedes besloot dat Antonelli Russell voorbij moest laten, zodat de Brit zijn tempo kon bewijzen richting Oliver Bearman, die voor hen reed. Antonelli onthulde na de race dat hij niet wist dat Russell om de teamorder had gevraagd: “Ik wist niet dat hij dat via de radio vroeg”, aldus de rookie.
Antonelli verrast door teamorder Mercedes
De jonge coureur vervolgt: “Ik kreeg alleen van het team te horen dat ik in de vierde bocht moest wisselen, wat me in eerste instantie nogal verraste. Maar ja, ik respecteer hun beslissing.” Antonelli wil het voorval echter nog niet helemaal loslaten: “We moeten dit evalueren en ik zou graag willen begrijpen waarom deze beslissing is genomen, zodat we verder kunnen. Maar goed, nu richten we ons op Brazilië.”
Antonelli over teamorder Mercedes
De situatie werd extra lastig omdat Piastri vlak achter de Mercedes-coureurs reed. Antonelli legt uit: “Piastri had iets meer snelheid, dus ik moest me tegen hem gaan verdedigen. Dat was niet ideaal.” Hoewel Piastri uiteindelijk beide Mercedes-coureurs inhaalde, gaf Russell de positie wel terug aan Antonelli. De Italiaan benadrukte: “Als we onze posities hadden behouden, hadden we een betere kans op een undercut” en voegde toe over het terugwisselen: “Dat waardeerde ik echt. Maar als we onze posities hadden behouden, hadden we waarschijnlijk een betere kans gehad om een undercut op Ollie [Bearman, red.] te plaatsen en hadden we waarschijnlijk een betere kans gehad om misschien P4 en P5 te eindigen. Maar zoals ik al zei, achteraf is het makkelijk praten.”
