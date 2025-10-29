Yuki Tsunoda rijdt dit seizoen naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Alhoewel de twee elkaar al langer kennen, is de Japanner naar eigen zeggen nog steeds regelmatig verbijsterd over wat de viervoudig wereldkampioen allemaal laat zien.

Yuki Tsunoda is bezig aan zijn vijfde seizoen in de Formule 1. De 25-jarige coureur uit Sagamihara verreed vier volledige seizoenen voor Racing Bulls. Eind vorig jaar liep hij een promotie naar Red Bull Racing mis. De Oostenrijkse grootmacht koos voor de onervaren Liam Lawson. Een besluit waar men naar twee raceweekenden al spijt van kreeg. Red Bull Racing wisselende Lawson en Tsunoda na de eerste twee races om, waarna er een golf aan negatieve media-aandacht volgde.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Tsunoda onzeker

Ook Tsunoda heeft het net als zijn voorgangers moeilijk bij Red Bull Racing. Door Max Verstappen als teammaat te hebben is het onderlinge verschil ieder weekend aanzienlijk, maar daarnaast is het een publiek geheim dat de RB21 een moeilijke auto is om onder de knie te krijgen. Met nog vier races te gaan is de toekomst van Tsunoda onzeker. Mag hij bij Red Bull Racing blijven, moet hij terug naar Racing Bulls of breekt de Red Bull-familie in zijn geheel met hem? Red Bull Racing neemt de komende weken een besluit. Tot die tijd focust Tsunoda zich op zijn ontwikkeling.

Leerproces naast Verstappen

"Ik leer ontzettend veel van Max", klinkt het bij Viaplay. "Zeker over het rijden zelf, maar ook over qua hoe hij met het tijd omgaat en samenwerkt. Max doet dat op een ontzettend professionele manier. Ik ben dat stapje voor stapje aan het leren. Soms rijdt hij ineens een ongelofelijke ronde, waarvan ik gewoon niet begrijp hoe hij dat doet. Dat is zijn sterke punt. Ik probeer daar stapje voor stapje dichter bij in de buurt te komen.

Gerelateerd