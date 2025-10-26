Het weerbericht voor de Grand Prix van Mexico
Het weerbericht voor de Grand Prix van Mexico
De Grand Prix van Mexico, die vanavond om 21.00 uur Nederlandse tijd van start gaat, belooft een bijzonder uitdagende race te worden.
Op het iconische circuit Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad moeten de coureurs rekenen met unieke omstandigheden, variërend van de effecten van de hoge ligging tot wisselende temperatuurveranderingen tijdens de race.
Autódromo Hermanos Rodríguez
Het circuit ligt op grote hoogte, wat het voor de teams een bijzondere uitdaging maakt. De ijle lucht zorgt voor minder weerstand, waardoor de auto's hogere topsnelheden kunnen halen. Tegelijkertijd ontstaan er problemen met de koeling van motoren en remmen, waardoor de teams een optimale balans tussen snelheid en koeling moeten vinden. Het circuit, vernoemd naar de gebroeders Pedro en Ricardo Rodríguez, is sinds 2015 weer een vaste waarde op de kalender.
Weerbericht
De weersomstandigheden van vandaag zijn ideaal: zonnig en warm met temperaturen rond de 25 graden Celsius. Hoewel de kans op regen minimaal is, zal de temperatuur tijdens de race aanzienlijk dalen, wat de bandenslijtage kan beïnvloeden. Hierdoor moeten de teams hun strategie hierop aanpassen, zonder dat het hitteplan van de FIA in werking treedt.
Verstappen voor een uitdaging
Max Verstappen, die vanaf de vijfde plaats start, staat een zware race te wachten. Ondanks eerdere successen op dit circuit hebben de gewijzigde omstandigheden dit seizoen een andere uitdaging gecreëerd. De dalende baantemperatuur kan de prestaties beïnvloeden en vragen om een heroverweging van de strategieën, vooral nu de afstelling van de wagen niet optimaal blijkt te zijn.
