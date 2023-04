Jeen Grievink

Zaterdag 29 april 2023 20:49 - Laatste update: 20:56

Max Verstappen is hét onderwerp van gesprek na afloop van de Sprintrace in Azerbeidzjan. De Nederlander botste - zowel tijdens als na de wedstrijd - met George Russell en bekritiseerde nogmaals het sprint-format. Damon Hill denkt dat Verstappen beter zijn mond kan houden en noemt hem "een slechte verliezer."

Verstappen heeft zich al meermaals kritisch uitgelaten over het sprint-format en de daarbij horende wijzigingen met betrekking tot een extra kwalificatie. In Bakoe liet hij nogmaals weten het allemaal niet te zien zitten en vroeg hij zich af waarom het niet gewoon allemaal bij het oude kon blijven. Tijdens de desbetreffende Sprint in Azerbeidzjan, kreeg Verstappen het ook nog eens aan de stok met Russell, die hem weinig ruimte gaf waardoor de RB19 beschadigd raakte. Verstappen stak zijn frustraties na afloop niet onder stoelen of banken, maar Hill vindt dat de Nederlander nu even moet dimmen. Hij vindt het gedrag "salty", ofwel onredelijk.

Artikel gaat verder onder video

Hill vindt gedrag Verstappen "salty"

Het feit dat Verstappen steeds maar over het sprint-format loopt te klagen gecombineerd met zijn uitbarsting tegenover Russell, geeft volgens Hill wel aan dat de Red Bull-coureur zich het mannetje voelt. Volgens de wereldkampioen van 1996 is er maar één ding goed als het aan Verstappen ligt. "We moeten hem het wereldkampioenschap geven en hem verder nergens mee lastig vallen", zo sneert Hill bij Sky Sports, doelend op de wijzigingen aan de raceweekenden. Hij vindt de uitspraken en het gedrag van Verstappen dan ook "salty", wat vrij vertaald onredelijk of overtrokken betekent. "Sorry, maar dat is gewoon salty", zo zegt Hill.

OOK INTERESSANT: VIDEO: Verstappen trekt fel van leer tegen Russell: 'Volgende keer doe ik hetzelfde!'

Verstappen "een slechte verliezer" volgens Hill

Maar daar blijft het niet bij wat betreft de kritiek van Hill, die zelf tussen 1992 en 1999 actief was in de Formule 1. De reactie van Verstappen richting Russell geeft volgens de geboren Londenaar wel aan dat Verstappen er niet tegen kan als hij niet wint. "Hij is een slechte verliezer", zo foetert Hill.