Norris sluit laatste vrije training in Mexico als snelste af, Verstappen op grote afstand

Lando Norris heeft de derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad als snelste afgesloten. De McLaren-coureur zette een rondetijd van 1:16.633 neer en versloeg Lewis Hamilton op 0.345 seconde. George Russell completeerde de top drie, terwijl Max Verstappen niet verder kwam dan de zesde stek.

Het laatste uurtje trainen vóór de kwalificatie op het Autódromo Hermanos Rodríguez begon om 11:30 uur lokale tijd onder droge, zonnige omstandigheden. Het was zo'n 23°C en de kans op regen was 0 procent. Zoals we gewend zijn van VT3, hadden de coureurs geen haast om naar buiten te gaan. Max Verstappen was echter een uitzondering. Vanwege de tegenvallende racepace op de mediumbanden op de vrijdag, moest Red Bull Racing iets vinden tijdens deze sessie, en dus werd Verstappen als een van de eerste coureurs naar buiten gestuurd. Hij was ook de eerste die een tijd zette op het gele rubber met een 1:18.914.

Hamilton over het gras

Lewis Hamilton was de tweede coureur die een poging wilde doen om een snel rondje te klokken, maar hij blokkeerde een wiel aan het einde van het rechte stuk en stak de eerste bochtencombinatie af via het gras. Gabriel Bortoleto dook eventjes onder Verstappen door, voordat de Nederlander verbeterde met een 1:18.051. Carlos Sainz was vervolgens 0.023 seconde sneller dan Verstappen, maar hij stond op de softs in plaats van de mediums. De baan was duidelijk vies en glad, want Lando Norris schoot rechtdoor bij bocht 4, gevolgd door, opnieuw, Hamilton. De Brit vond uiteindelijk wel verbetering en leidde halverwege de sessie met een 1:18.015 op de mediums, 0.013 seconde onder Sainz op de softs en Russell op de mediums, en 0.036 seconde onder Verstappen op de mediums. Charles Leclerc completeerde op dat moment de top vijf voor Alexander Albon, Isack Hadjar, Liam Lawson, Lewis Hamilton en Oscar Piastri.

Teams halen zachte compound tevoorschijn

Russell vond een flinke verbetering in de tweede sector en ging 0.123 seconde sneller dan Norris met nog 20 minuten te gaan. Bij Williams monteerden ze een hagelnieuw setje van de softs onder Albon en hij ging paars in sector 1 en 2, voordat hij volledig blokkeerde in het stadion. Niet alleen zijn ronde, maar ook het rubber was meteen verpest. Meer en meer teams begonnen de softs tevoorschijn te halen. Hadjar, Yuki Tsunoda, Lawson en Lance Stroll waren daardoor meerdere tienden rapper dan Russell, voordat Piastri zichzelf plaatste op de eerste positie met een 1:17.315.

Stuivertje wisselen bovenaan tijdenlijst

Bijna elke minuut in de slotfase van Vrije Training 3 stond er weer iemand anders bovenaan de tijdenlijst. Uiteindelijk was het Norris die P1 pakte met een tijd van 1:16.633, drie tienden voor Hamilton en meer dan een halve seconde voor Russell en Leclerc. Piastri sloot de top vijf af, terwijl Verstappen klaagde over "geen grip aan de voorkant en de achterkant" via de boardradio en teleurstellend zesde werd. Bortoleto kwam nog net in de top tien achter Antonelli, Hadjar en Tsunoda.

