Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 29 april 2023 17:09

George Russell en Max Verstappen raakten tijdens de openingsfase van de sprintrace betrokken bij een incident. Verstappen liet zich na afloop van de race fel uit over Russell, maar de Brit kan zich niet vinden in die kritiek.

Verstappen mocht de sprintrace in Bakoe vanaf P3 aanvangen, met Russell naast hem op P4. De twee coureurs kenden allebei een sterke start en gingen vrijwel direct de strijd met elkaar aan. Het duurde echter niet lang voordat het mis ging. De twee hadden kortstondig contact, waarna Verstappen met de zijkant van zijn bolide de muur raakte. Beide heren konden hun weg vervolgen, al had Verstappen wel de nodige schade. De Nederlander ging eerst over de boordradio flink tekeer richting de Mercedes-coureur, waarna hij na de race verhaal ging halen. Ook hier ging het er redelijk gepassioneerd aan toe. Russell zag de felle reactie van de Red Bull-coureur niet aankomen. "Ik dacht dat hij naar me toekwam om mijn hand te schudden en te zeggen: 'mooi gevecht''. Maar overduidelijk was hij wat bozer dan ik had verwacht", vertelt Russell tegenover Viaplay.

Artikel gaat verder onder video

De Brit vertelt hoe hij het incident beleefd heeft. "Ik zat aan de binnenkant, reed voor bij de apex en ik was redelijk verrast dat hij de positie vast probeerde te houden. Het was de eerste ronde van de sprintrace, op een stratencircuit, met koude banden, hij kent de risico's in die positie", benadrukt de Mercedes-coureur. "Er was geen intentie om contact te maken, maar hij bracht me een beetje in een moeilijke positie. Uiteindelijk was het een groot risico voor ons allebei en hij raakte de muur natuurlijk. Meer kun je er niet over zeggen."

Basisprincipe van racen

"Ik startte met racen toen ik acht jaar oud was en in het karten is het zo dat als je aan de binnenkant zit van de apex, dat het jouw bocht is. Dat is het het basisprincipe van racen", vervolgt de 25-jarige coureur. "Max is ontzettend ervaren, is een geweldige racer en heeft veel talent; hij weet dit. Als je probeert in te halen vanaf de buitenkant, dan neem je een risico." Russell benadrukt dat hij verrast was dat Verstappen zoveel weerstand bood. "Wat mij betreft was zijn positie al verloren. Hij had de positie af moeten staan, maar hij nam een groot risico. Hij had veel geluk dat hij geen lekke band kreeg. Ik probeerde hem zoveel mogelijk ruimte te geven, maar met een start zoals deze, is het een uitdaging."

OOK INTERESSANT: Verstappen begrijpt niets van actie Russell: "Het slaat nergens op"

Gevraagd wat Russell reageerde op de woorden van zijn concurrent, reageert hij: "Ik kan het me niet herinneren. Ik denk dat ik iets zei van: 'We hadden koude banden, ik reed aan de binnenkant' en toen zei hij: 'We hebben allemaal koude banden.' Zoals ik al zei, nam hij een risico en was ik gewoon verrast dat hij de positie vast probeerde te houden." Toch houdt de jonge Brit een slag om de arm. "Ik moet het opnieuw bekijken, wie weet verandert mijn mening als ik het gezien heb. Het was niet bewust, maar ik ben hier om te vechten en om te winnen. Ik ga hem er niet zomaar langs laten omdat hij Max Verstappen is."