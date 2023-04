Jan Bolscher

Zaterdag 29 april 2023 16:20 - Laatste update: 16:20

Max Verstappen heeft de sprintrace in Azerbeidzjan als derde afgesloten. De Nederlander liep schade aan zijn vloer op na contact met George Russell in de openingsronde.

Verstappen ving de sprintrace voorafgaand aan de Grand Prix van zondag aan vanaf de derde plaats, maar kwam niet goed van zijn plek bij de start. Russell kon hierdoor direct de aanval inzetten en ging zij aan zij met de Nederlander door de eerste drie bochten. Uiteindelijk trok de Mercedes-coureur aan het langste eind, maar niet zonder tot twee keer toe contact te maken met de auto van Verstappen. Dit leidde tot grote frustratie bij Verstappen, die met een beschadigde vloer nog wel zijn derde plek wist terug te veroveren na een safety car-periode, maar geen aanval op Leclerc meer in kon zetten en zodoende moest tekenen voor de derde plaats.

Artikel gaat verder onder video

Reactie Verstappen

Na afloop loopt Verstappen direct naar Russell om verhaal te halen, maar de uitleg van de Mercedes-coureur zint de tweevoudig wereldkampioen allerminst. Op de vraag of het inmiddels is uitgesproken klinkt het voor de camera van de Formule 1: "Nee, het is niet uitgepraat. Ik begrijp niet waarom je zoveel risico moet nemen in de eerste ronde. Hij onderstuurt in mijn side pod en rijdt schade."

Verstappen vervolgt: "We hebben allemaal koude banden, het is makkelijk om te blokkeren. Om zijn prachtige manier van uitleggen te citeren: 'Ik blokkeerde, bekijk de onboard maar.' Het slaat nergens op, maar het is prima. We zijn nog derde geworden en we hebben een paar goede punten (6) gescoord. Het is wat het is." Verstappen start de Grand Prix morgen als tweede.