Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 april 2023 17:41

Volgens F1TV-verslaggever Will Buxton heeft Max Verstappen tijdens de sprintrace in Bakoe een koekje van eigen deeg gekregen. De Nederlander staat erom bekend dat hij graag hard racet en dat is precies zoals George Russell het gevecht met de Nederlander aanging, volgens de Brit.

Tijdens de openingsronde van de sprintrace in Azerbeidzjan kwamen Russell en Verstappen elkaar tegen. De Limburger vertrok vanaf P3 en de Mercedes-coureur deed dat vanaf de vierde plek. De W14 was goed van de startplek gekomen en Verstappen moest direct in de verdediging schieten. In bocht drie zat de Nederlander aan de buitenkant en Russell gaf achteraf aan dat hij wat grip miste en daardoor tegen de RB19 aan kwam.

Artikel gaat verder onder video

'Beetje gek als Max dat zegt'

In de nabeschouwing van de sprintrace in Bakoe laat Buxton zijn licht op de situatie schijnen. "Dat gevecht was geweldig, al is het een beetje gek als Max Verstappen zegt dat een andere coureur onnodig veel risico neemt. Hij heeft een carrière gemaakt van wrede inhaalmanoeuvres en het ellebogenwerk en hij heeft het spelletje in het verleden best vuil gespeeld", zo vindt Buxton.

OOK INTERESSANT: Plooij ziet bewuste strategie Engelse pers in pensioenberichten Verstappen

Koekje van eigen deeg

Verstappen vertelde over de boordradio dat hij geen moeite had met de manoeuvre, maar dat het wel gek is dat Russell de positie mocht behouden ondanks het overduidelijke contact. Toch heeft Buxton ook daar het antwoord op: "Hij heeft zijn hele carrière altijd hard gevochten, maar hij houdt er niet van om zelf hard bestreden te worden. Zeker niet als hij voor een kampioenschap vecht en ik denk dat je dit vandaag echt zag. Hij heeft nu een koekje van eigen deeg gekregen en weet nu hoe andere coureurs zich in het verleden hebben gevoeld."