Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 april 2023 10:27

Volgens voormalig Formule 1-reporter Jack Plooij is de Engelse pers bewust bezig om telkens de pensioenplannen van Max Verstappen uit te lichten, in de hoop dat de Nederlander snel stopt. In het Race Café legt de journalist uit dat de Britten vooral George Russell in de spotlight willen zetten.

De afgelopen weken zijn er diverse berichten geweest over de pensioenplannen van Verstappen. Hoewel de tweevoudig kampioen nog een contract tot en met 2028 op zak heeft, is de alsmaar voller wordende kalender één van de heikele punten. Daarnaast heeft de Limburger ook diverse keren zijn liefde voor andere raceklassen uitgesproken en daarbij moet ook niet vergeten worden dat het doel van de Nederlander was om kampioen te worden en alles wat daarna zou komen is een bonus.

Artikel gaat verder onder video

Rol Engelse pers

Plooij heeft heel wat jaren in de Formule 1-paddock doorgebracht en wijst naar een bewuste strategie van de Engelse pers in de berichtgeving over de pensioenplannen van Verstappen. "Je moet één ding goed begrijpen. We moeten hier altijd naar blijven kijken door de bril van de Engelse pers. Zij hebben namelijk maar één doel dat is Max Verstappen zo snel mogelijk laten stoppen in de Formule 1", zo legt de voormalig pitreporter uit.

Het doel is volgens hem ook duidelijk: "Want dan krijgt George Russell de kans. Dat is echt waar. Die Engelse zitten dit altijd maar terug te halen en weer op te rakelen." Toch heeft ook Christian Horner aangegeven dat hij niet verwacht dat Verstappen het pad van Fernando Alonso gaat volgen. De Spanjaard keerde in 2021 terug in de sport en is op 41-jarige leeftijd nog altijd één van de smaakmakers van de sport.