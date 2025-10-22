Oscar Piastri en Lando Norris vielen allebei uit in de Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten door een crash bij de start samen met Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Zak Brown wees naar Hülkenberg als de schuldige en bestempelde de Kick Sauber-coureur zelfs als "amateuristisch". De McLaren-CEO heeft nu echter zijn excuses aangeboden. Bekijk de nieuwe GPFans Recap Video hieronder.

