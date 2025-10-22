VIDEO: Verstappen oneens met statement, McLaren zegt sorry na 'amateuristisch' moment | Recap
VIDEO: Verstappen oneens met statement, McLaren zegt sorry na 'amateuristisch' moment | Recap
Oscar Piastri en Lando Norris vielen allebei uit in de Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten door een crash bij de start samen met Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Zak Brown wees naar Hülkenberg als de schuldige en bestempelde de Kick Sauber-coureur zelfs als "amateuristisch". De McLaren-CEO heeft nu echter zijn excuses aangeboden. Bekijk de nieuwe GPFans Recap Video hieronder.
Gerelateerd
Net binnen
Lewis Hamilton
Hamilton opnieuw uitgeroepen tot meest 'marketable' atleet ter wereld
- 32 minuten geleden
GPFans Recap Video
VIDEO: Verstappen oneens met statement, McLaren zegt sorry na 'amateuristisch' moment | Recap
- 1 uur geleden
GPFans Raceteam
Meer track limits in de Formule 1? "Als je daar buiten de baan ging, kwam je niet meer terug"
- 1 uur geleden
Hermanos Rodriguez
Gestorven in het harnas: het tragische verhaal van de gebroeders Rodriguez
- 2 uur geleden
GUENTHER STEINER
Steiner over Verstappen: 'Hij is er weer, hij wil dit kampioenschap winnen'
- 3 uur geleden
- 3
Rookies, rookies, rookies
Racing Bulls kondigt als negende team een rookie voor VT1 Mexico aan
- 3 uur geleden
Veel gelezen
100.000+ views
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
100.000+ views
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
75.000+ views
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
75.000+ views
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
75.000+ views
F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris
- 20 oktober
75.000+ views
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober