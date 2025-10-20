Social media barst los over 'tape-gate' Red Bull: "Verstappen moet gediskwalificeerd worden"
Max Verstappen was oppermachtig tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Na zijn overwinning kwam het bericht naar buiten dat Red Bull Racing werd onderzocht. De FIA deelde een giga-boete uit van een halve ton en dat leverde de nodige vurige reacties op.
Red Bull Racing werd onderzocht vanwege een overtreding van artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code. Hierin staat dat het team "er niet in is geslaagd om de instructies van de relevante officials te volgen voor de veilige en ordelijke uitvoering van het evenement". Wat bleek, een monteur was langs een hek gelopen die het Circuit of the Americas met de pitmuur scheidt, terwijl de opwarmronde al bezig was. Het hek kon daardoor niet gesloten worden en deze monteur negeerde de waarschuwingen van de betrokken marshals.
Fans roepen op tot diskwalificatie van Verstappen
Naar verluidt wilde deze Red Bull-monteur een stukje tape van de pitmuur halen. Het zou een markering zijn voor Lando Norris, zodat hij op precies de juiste plek op de grid kan klaarstaan voor de start. McLaren plakt dit stukje tape bij elke Grand Prix op de pitmuur en Red Bull zou al vaker een poging hebben gedaan om deze eraf te krijgen. F1-fans op social media bestempelen het als 'sabotage' en reageren op de boete van €50.000 (waarvan €25.000) die Red Bull kreeg voor het overtreden van artikel 12.2.1.i.
