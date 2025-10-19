Helmut Marko geeft een update over de toekomst van Yuki Tsunoda bij Red Bull, na een teleurstellende kwalificatie voor de Japanner op het Circuit of the Americas. Tsunoda viel in Q2 al af, wat de druk op zijn positie binnen het team alleen maar vergroot.

De kwalificatie in Austin stond vooral in het teken van Max Verstappen, die de pole position wist te pakken en ook de sprintrace op zijn naam wist te schrijven. Een knappe prestatie van de Red Bull-coureur, die zijn team weer helemaal terug lijkt te brengen in de strijd om de overwinningen. Teamgenoot Tsunoda kon echter niet bijdragen aan het succes van het team en viel in Q2 al af.

Toekomst Tsunoda bij Red Bull

De toekomst van de Japanner bij Red Bull lijkt dan ook niet rooskleurig. Volgens geruchten zou hij vechten met Liam Lawson om het tweede zitje bij de Racing Bulls voor 2026. Lawson, die Tsunoda in de weg reed tijdens de kwalificatie in Austin, zou volgens de geruchten de voorkeur genieten bij Red Bull.

Marko blijft geheimzinnig

Marko werd na afloop van de kwalificatie door Sky Sports gevraagd naar de toekomst van de Japanner en bleef geheimzinnig. "We hebben gezegd dat we een keuze gaan maken na Mexico. Dus alsjeblieft, laat ons onze gesprekken voeren, en dan spreken we elkaar weer. We laten het jullie dan weten!"

Hadjar en de druk op Tsunoda

Ondertussen presteert Isack Hadjar, die het goed doet bij zusterteam Racing Bulls, minder in Austin. Hij crashte tijdens de kwalificatie en zal de race vanuit het achterveld moeten aanvangen. De druk op Tsunoda neemt echter toe, terwijl de toekomst van de Japanner bij het team nog een mysterie blijft. Het is afwachten wat Red Bull zal beslissen.